ABD’de 3D baskı silah alarmı

ABD genelinde 3D yazıcılarla üretilen silahların suç mahallerinde görülme oranı hızla artıyor. Polis raporlarına göre, birkaç yıl öncesine kadar istisnai olarak ele geçirilen bu silahlar artık birçok eyalette yaygın hale gelmiş durumda. Uzmanlar, bu gelişmenin “hayalet silah” döneminden sonra ülkeyi yeni bir güvenlik kriziyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD’de 3D baskı silah sayısı dört yılda on kat arttı

Silah güvenliği alanında faaliyet gösteren Everytown for Gun Safety adlı kuruluşun yaklaşık 20 polis departmanından topladığı verilere göre, 2020 yılında yalnızca 30 civarında 3D baskı silah ele geçirilmişti. 2024’te bu sayı 300’ü aştı.

Her ne kadar bu rakam ABD genelinde her yıl ele geçirilen on binlerce silahın küçük bir kısmını oluştursa da, artış oranı endişe verici düzeyde. Uzmanlara göre bu artış, geçmişte hayalet silahların yükselişini hatırlatıyor.

“Artık tanıdık bir tablo görüyoruz. 3D baskı silahlar da tıpkı hayalet silahlar gibi hızla çoğalıyor,” diyen Everytown yöneticisi Nick Suplina, konunun acil önlem gerektirdiğini vurguladı.

Federal düzenlemeler yetersiz kaldı

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF), 2022 yılında hayalet silah kitleri için seri numarası ve kimlik doğrulaması zorunluluğu getirmişti. Ancak 3D baskı silahlar bu kapsam dışında kalıyor.

Bu silahlar, ne üretim sürecinde ne de satış aşamasında denetime tabi tutuluyor. 3D yazıcı şirketleri ya da silah tasarım dosyalarını barındıran çevrim içi platformlar da ATF yetkisi dışında bulunuyor. Bu nedenle denetim ve önleme süreci büyük ölçüde gönüllü uygulamalara veya yeni yasaların çıkarılmasına bağlı.

New York’ta önlem zirvesi düzenlendi

Sorunun büyümesi üzerine New York’ta düzenlenen bir zirvede, Everytown for Gun Safety, akademisyenleri, yasa yapıcıları, teknoloji şirketlerini ve emniyet temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantıda, silah tasarımlarının internette hızla yayılmasını önlemek ve 3D yazıcı üreticilerini sorumluluk almaya teşvik etmek için yeni yasal düzenlemeler ele alındı.

New York Bölge Savcısı Alvin Bragg, bazı platformlara silah planlarını kaldırmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirterek, “Eğer sadece ele geçirilen silahları cezalandırmakla yetinirsek, bu tehdidin önüne geçemeyiz. Önleyici adımlar atmak zorundayız,” dedi.

Teknoloji firmalarından gönüllü adımlar

Bazı 3D yazıcı üreticileri, makinelerine silah parçası şekillerini tanıyıp üretimi engelleyen yazılımlar entegre etmeye başladı. İspanyol teknoloji şirketi Print&Go’nun CEO’su John Amin, bu önlemlerin gerekliliğini şu sözlerle ifade etti:

“Amacımız aracı suçlamak değil, yanlış kullanımı önlemek. Teknolojiye karşı değiliz; sadece onu doğru kullanmayı öğrenmeliyiz.”

