Bulgar futbolunda bahis depremi: 46 isim maçlara para yatırdı

Bulgaristan.net’in haberine göre, Bulgaristan Futbol Federasyonu’na (BFS) bağlı Disiplin Kurulu, 2024/25 sezonunda Birinci ve İkinci Lig maçlarına bahis oynadığı tespit edilen 46 futbolcu, antrenör ve kulüp personeline ağır yaptırımlar uyguladı. Disiplin Kurulu, söz konusu isimlerin lisanslarını geçici olarak askıya alırken, her biri için 10 bin leva para cezası verdi.

Polis ihbarı sonrası federasyon harekete geçti

Skandalın, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Polis Genel Müdürlüğü’nden (GDNP) gelen bir ihbarın ardından ortaya çıktığı bildirildi. Polis birimleri, Ulusal Gelir Ajansı’ndan (NAP) alınan verileri inceleyerek 2024/25 sezonunun 9. haftasında Birinci Lig, 10. haftasında ise İkinci Lig maçlarında bahis faaliyetleri tespit etti.

Ceza alanların bazıları ödemelerini yaptı

Disiplin Kurulu, cezaları “Disiplin Talimatnamesi’nin 46. maddesi, 5. fıkrası, A bendi” uyarınca uyguladı. Listede adı geçen kişilerin bir kısmının cezayı ödediği, bu nedenle lisanslarının yeniden geçerli hale geldiği açıklandı. Ancak federasyonun konuyla ilgili resmi bir bildiri yayımlamaması, spor hukukçusu Georgi Gradev’in tepkisine neden oldu.

Gradev, “Oyunculara savunma hakkı verilmeden 10 bin leva para cezası kesildi. Bu süreçte yasal şeffaflık tamamen göz ardı edildi” ifadelerini kullandı.

Kişisel verilerin paylaşımı tartışma yarattı

Gradev ayrıca, polis tarafından federasyona gönderilen belgelerde kişisel bilgilerin yer almasının yasalara aykırı olduğunu savundu. Oyunculardan birinin kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin belgeleri talep ettiği, ancak bu talebin reddedildiği iddia edildi.

Bahis oynayanlar arasında ünlü isim yok

Olayla ilgili yapılan açıklamalara göre, bahis oynadığı tespit edilen kişiler arasında ülkenin önde gelen kulüplerinden tanınmış futbolcular bulunmuyor. Sadece Botev Plovdiv ve Dobruja kulüplerinden birkaç oyuncunun adının geçtiği, cezaların çoğunun İkinci Lig takımlarına mensup futbolcu ve antrenörlere verildiği öğrenildi.

Resmi açıklama bekleniyor

Disiplin Kurulu’nun 16 Eylül’de yaptığı toplantıda kararların alındığı, ancak federasyonun internet sitesinde hâlâ yayımlanmadığı belirtildi. Skandalın ardından BFS’den açıklama beklenirken, NAP yetkilileri Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında konuyla ilgili yeni bilgileri kamuoyuna duyuracak.

