Alperen Şengün dublesiz yapamıyor

Alperen Şengün’den galibiyet basketi

NBA’de Alperen Şengün fırtınası aralıksız sürüyor.

23 yaşındaki milli basketbolcumuz, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı.

Houston Rockets’ın Dallas Mavericks’i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada Alperen ayrıca double-double yaptı:

Başarılı oyuncu 35 dakika parkede kalırken 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Bu arada NBA All Star için Batı Konferansı’ndan yedek oyuncular bu gece açıklanacak.

Geçen yıl Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All Star’a seçilen ikinci Türk olan Alperen’in de bir kez daha organizasyona davet edilmesi bekleniyor.

Alperen ile birlikte şans verilen diğer isimler şöyle:

Kevin Durant, Anthony Edwards, Jamal Murray, Deni Avdija, Devin Booker, LeBron James

Alperen’den galibiyeti getiren basket – Video