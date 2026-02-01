BasketbolAmerikaDünyaEn Son HaberlerSporVideo

Alperen Şengün dublesiz yapamıyor

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Dallas karşısında 14 sayı, 14 ribauntla double double yaptı

NationalTurk NL01/02/2026
6 Bir dakikadan az
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Dallas karşısında 14 sayı, 14 ribauntla double double yaptı

Alperen Şengün’den galibiyet basketi

NBA’de Alperen Şengün fırtınası aralıksız sürüyor.

23 yaşındaki milli basketbolcumuz, Dallas Mavericks karşısında 28.6 saniye kala isabeti bularak takımını galibiyete taşıdı.

Houston Rockets’ın Dallas Mavericks’i 111-107 mağlup ettiği karşılaşmada Alperen ayrıca double-double yaptı:

Başarılı oyuncu 35 dakika parkede kalırken 14 sayı, 14 ribaunt ve 7 asistle oynadı.

Bu arada NBA All Star için Batı Konferansı’ndan yedek oyuncular bu gece açıklanacak.

Geçen yıl Mehmet Okur’un ardından NBA tarihinde All Star’a seçilen ikinci Türk olan Alperen’in de bir kez daha organizasyona davet edilmesi bekleniyor.

Alperen ile birlikte şans verilen diğer isimler şöyle:

Kevin Durant, Anthony Edwards, Jamal Murray, Deni Avdija, Devin Booker, LeBron James

Alperen’den galibiyeti getiren basket – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL01/02/2026
6 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu