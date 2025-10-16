İsrail’den Lübnan’a yeni saldırı dalgası: Ateşkes bir kez daha ihlal edildi

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçları, ülkenin güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl kentlerinin yanı sıra doğudaki Baalbek bölgesine bağlı yerleşim yerlerini bombaladı.

Saldırılarda taş ocakları ve çimento fabrikalarının da hedef alındığı, bazı bölgelerde büyük tahribat meydana geldiği bildirildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Nebatiye’de Rumin ile Humin beldeleri arasındaki alanı vururken, bir İHA Fevka beldesinin kuzeyindeki Ali et-Tahir bölgesine saldırı düzenledi.

Sayda’da Benaful beldesi iki, Sarafand ile Beysariye arasındaki Herbe Duveyr bölgesi ise bir hava saldırısına maruz kaldı.

İsrail İHA’ları sivillerin bulunduğu alanları hedef aldı

İsrail’e ait bir diğer İHA, Şarkiye ile Kusriye es-Sayyad arasındaki yolu güdümlü füze ile vurdu. Patlama sonucu bölgede büyük bir çukur oluştu.

Mercayun’daki Blida beldesinde, halkın zeytin hasadıyla meşgul olduğu sırada gerçekleştirilen saldırı paniğe yol açtı. Bint Cubeyl’deki Deyr Antar beldesi de hedef alınan noktalar arasında yer aldı.

Doğudaki Baalbek bölgesine bağlı Şemstar beldesi çevresi de İsrail uçaklarının hedefi oldu. Lübnan güvenlik kaynakları, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisini paylaştı.

İsrail’den “Hizbullah hedefi” iddiası

İsrail ordusu, hava saldırılarının Hizbullah ve çevreci sivil toplum örgütü Sınır Tanımayan Yeşiller (Green Without Borders – GWB)’e ait tesisleri hedef aldığını öne sürdü.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, Güney Lübnan’daki Mazraat Sinai bölgesinde yer alan bir taş ocağının “Hizbullah tarafından yıkılan altyapıları yeniden inşa etmek için çimento üretiminde kullanıldığını” iddia etti.

Adraee ayrıca, GWB’nin Hizbullah faaliyetlerini gizlemek için “sivil görünümlü” bir yapı olarak kullanıldığını savunarak, bu tesislerin varlığını “İsrail-Lübnan anlaşmalarına açık ihlal” olarak nitelendirdi.

Savaşın gölgesinde süren ateşkes ihlalleri

İsrail’in Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in anlaşmayı 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu saldırılarda yüzlerce sivilin öldüğü belirtiliyor.

Tel Aviv yönetimi, ayrıca savaş sırasında ele geçirdiği beş Lübnan tepesini hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır kontrol ettiği sınır bölgelerindeki askeri varlığını sürdürmeye devam ediyor.

