İsrail, Trump’ın Barış Kurulu’na dahil oldu

Gazze’de ateşkes süreci ve bölgenin geleceğine ilişkin uluslararası girişimler tartışılmaya devam ederken, ABD merkezli yeni bir yapı gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde oluşturulan ve Gazze’nin geçici yönetimi ile yeniden inşası gibi başlıkları ele alması planlanan “Barış Kurulu”na İsrail’in katıldığı duyuruldu. Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Washington temasları sırasında geldi.

Netanyahu: İsrail kurula katıldı

Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelen Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail’in ‘Barış Kurulu’na katılımını imzaladım” ifadelerini kullandı. Görüşmeye ait paylaşılan görüntülerde, Netanyahu ile Rubio’nun imzalı belgeyi birlikte gösterdiği görüldü.

Gazze planı ve kurulun rolü

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kasım ayında kabul edilen bir kararın, kurul ve onunla çalışan ülkelerin Gazze’de uluslararası bir istikrar gücü oluşturmasına izin verdiği belirtildi. Trump’ın planına göre kurulun, ateşkes sonrasında Gazze’nin geçici yönetimini denetlemesi öngörülüyor.

Kurulun ilk toplantısının 19 Şubat’ta Washington’da yapılması ve Gazze’nin yeniden inşasının ele alınması planlanıyor.

Eleştiriler ve tartışmalar

Bazı hukuk ve insan hakları uzmanları, yabancı bir bölgenin yönetiminin bu tür bir yapı tarafından denetlenmesinin “sömürge benzeri bir model” tartışmasını gündeme getirdiğini ifade ediyor. Kurulda Filistinli bir temsilcinin bulunmaması da eleştirilen başlıklar arasında yer alıyor.

Bazı ülkeler girişime temkinli yaklaşırken, ABD’nin bazı Orta Doğu müttefiklerinin katıldığı, birçok Batılı ülkenin ise mesafeli durduğu belirtiliyor. Uzmanlar ayrıca bu yapının Birleşmiş Milletler’in rolünü zayıflatabileceği yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.

Gazze’de kırılgan ateşkes sürüyor

Gazze’de Trump planı çerçevesinde başlayan ateşkesin zaman zaman ihlal edildiği, çatışmaların ve can kayıplarının sürdüğü bildiriliyor. Planın sonraki aşamalarında Hamas’ın silahsızlandırılması, İsrail’in daha fazla geri çekilmesi ve uluslararası bir barış gücünün konuşlandırılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

