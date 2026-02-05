Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yi kim öldürdü?

Seyfülislam Kaddafi başkanlığa koşuyordu

Libya’nın eski lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi geçtiğimiz günlerde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazeteci Afshin Rattansi, suikastle ilgili ilginç iddialarda bulundu:

“Kim yaptı? Libya’daki sahadaki kaynaklarımız bize, İngiliz istihbaratının, Muammer Kaddafi’yi öldürme kampanyası sırasında NATO’nun Libya’yı başarısız bir devlete bombalamasından 15 yıl sonra, birçok kişi tarafından Libya’yı yeniden birleştirebilecek kişi olarak görülen bu adama suikast düzenlemek için yerel vekiller kullandığından şüphelendiklerini söyledi.”

“Fransa’nın Libya’da derin amaçları olduğunu da biliyoruz; Wikileaks yazışmalarından Fransa’nın 2011’de ‘Libya’nın petrol üretiminden daha fazla pay almak’ istediğini ve Sarkozy’nin Libya‘nın petrol üretiminin yüzde 35’ini rezerve etmek için pazarlık yaptığını biliyoruz. ”

“Babasına karşı kabileleri bile yanına çekti”

“ABD, İngiltere ve Fransa’nın, Muammer Kaddafi’nin Pan-Afrika Altın Dinarı para birimi kurma planından ve Seyfülislam Kaddafi’ye miras kalan pan-Afrika birliğini teşvik etmesinden korktuğunu biliyoruz. Seyfülislam Kaddafi, sürekli olarak ertelenen seçimlere katılmak için Libya’da yıllarca kampanya yürüttü ve birçok kişi tarafından herhangi bir Başkanlık seçimini kazanma olasılığı en yüksek aday olarak görüldü.”

“Hatta 2011’de babasına karşı savaşan kabilelerden bile destek almıştı. Şimdi, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Libya’da uzun süredir ertelenen seçimlere doğru hızla ilerlemeye başladığını izleyin; Libya’yı birleştirecek ve Libya’nın petrol rezervleri nedeniyle sürekli olarak yağmalanan fiili bir koloni olmasına izin verme yönündeki emirlerini yerine getirmeyen önde gelen aday artık ölmüş durumda”

