İsrail Gazze’yi çevrelerken Trump “Gazze Sonrası” planını açıklamaya hazırlanıyor

Gazze’de savaş ikinci yılını doldurmak üzereyken İsrail ordusu kentin en büyük merkezi olan Gazze Şehri’ni kuşatma hazırlıklarını sürdürüyor. Ağır bombardıman ve çatışmaların ortasında Birleşmiş Milletler, bölgede kıtlık ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ise Beyaz Saray’da çarşamba günü yapılacak toplantıyla “savaş sonrası Gazze için kapsamlı bir plan” üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Gazze’de kuşatma ve bombardıman

İsrail ordusu, “Gazze Şehri’nin tahliyesinin kaçınılmaz” olduğunu açıklarken, gece boyunca Zeitoun, Abu İskandar ve Şeyh Rıdvan mahalleleri yoğun hava saldırılarıyla hedef alındı. Bölge sakinleri, evlerin yıkıldığını ve sivillerin ölüm korkusuyla evlerine sığındığını anlattı.

BM’den kıtlık uyarısı

Birleşmiş Milletler, Gazze valiliği genelinde “sistematik yardım engellemeleri” nedeniyle kıtlık ilan etti. Bölgede yaklaşık bir milyon sivilin yaşadığı, büyük çoğunluğunun en az bir kez yerinden edildiği bildiriliyor.

İsrail iç siyasetinde baskı

Tel Aviv’de on binlerce kişi sokaklara çıkarak hükümete savaşın bitirilmesi ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı. Ancak Başbakan Binyamin Netanyahu, “Başladığı yerde bitecek, Gazze’de” sözleriyle askeri operasyonlardan geri adım atmayacaklarını vurguladı.

Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail bekletiyor

Arabulucuların sunduğu ateşkes ve esir takası taslağını Hamas kabul ettiğini duyurdu. Plan, 60 gün sürecek aşamalı bir rehine-tutuklu değişimini öngörüyor. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’den hâlâ yanıt beklediklerini açıkladı.

Trump yönetiminin planı

ABD özel temsilcisi Witkoff, Fox News’e yaptığı açıklamada Trump’ın başkanlığında geniş katılımlı bir toplantıyla “savaş sonrası Gazze’nin geleceğine dair kapsamlı bir plan” hazırlanacağını söyledi. Trump daha önce Gazze’nin ABD kontrolüne alınıp turistik kıyı şeridine dönüştürülmesi gerektiğini savunmuş, bu öneri Avrupa ve Arap dünyasında tepki çekmişti.

Ağır bilanço

7 Ekim 2023’te Hamas’ın saldırısıyla başlayan savaşta İsrail tarafında çoğu sivil 1.219 kişi öldü, 251 rehine alındı. Rehinelerden 49’unun hâlen Gazze’de tutulduğu, 27’sinin ise öldüğü bildiriliyor. İsrail’in karşı saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

