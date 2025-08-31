AvrupaFutbolSpor

Liverpool son anlarda güldü

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, İngiltere Premier Lig'de kendi sahasında Arsenal'ı 1-0 mağlup etti

Liverpool kilidi frikikle açtı

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi‘nde 30 Eylül’de ikinci maçta karşılaşacağı Liverpool, İngiltere Premier Lig’de bir diğer şampiyonluk adayı Arsenal’ı ağırladı. Ligin son şampiyonu olan ve rakibi Arsenal gibi ilk iki maçını kazanan kırmızı-beyazlılar, ilk yarı sonunda soyunma odasına 0-0’la gitti. İki takım da ikinci yarıda etkili olamasa da Szoboszlai, 83. dakikada yaklaşık 25 metreden nefis bir frikik golü attı: 1-0. Arsenal bu sonuçla 15 maç aradan sonra deplasmanda kaybetti.

1-0
LIVERPOOL-ARSENAL
STAT: Anfield
HAKEMLER: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Wade Smith, John Brooks (VAR)
GOL: Szoboszlai (Dk. 83)
SARI KARTLAR: Gravenberch, Endo / Gyökeres, Zubimendi
LIVERPOOL: Alisson – Szoboszlai, Konate (Dk. 79 Joe Gomez), van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister (Dk. 61 Curtis Jones) – Salah, Wirtz (Dk. 89 Endo), Gakpo – Ekitike (Dk. 79 Chiesa)
ARSENAL: Raya – Timber, Saliba (Dk. 5 Mosquera), Gabriel, Calafiori – Merino (Dk. 70 Odegaard), Zubimendi, Rice – Madueke (Dk. 89 Dowman), Gyökeres, Martinelli (Dk. 70 Eze)

