ABD’de görülmedik zincirleme kaza!

ABD’de yüzlerce araç birbirine girdi

ABD, Batı Michigan’da, Hudsonville ve Zeeland Township (Grand Rapids’in güneybatısında) yakınlarındaki Interstate 196’da 100’den fazla aracın karıştığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi.

Olay, yoğun göl etkisiyle oluşan kar yağışı, görüş mesafesinin sıfıra indiği koşullar, buzlu yollar ve devam eden kış fırtınasının neden olduğu şiddetli rüzgarlar arasında gerçekleşti.

Zincirleme kazalar saat 10:19-10:20 civarında başladı ve çok sayıda kayma, devrilen tırlar ve çok sayıda çarpışmayla sonuçlandı. Yetkililer, çok sayıda binek aracın yanı sıra 30-40 tırın da kazaya karıştığını tahmin ediyor.

Kazada yaklaşık 9-12 kişi hafif yaralandı.

I-196’nın her iki yönü de kilometrelerce (32. Cadde ve 64. Cadde civarındaki çıkışlar arasında) kapalı kaldı ve sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Acil durum ekipleri, mahsur kalan bazı kişileri güvenlik için yakındaki bir okula otobüsle götürdü.

Esas olarak düşük görüş mesafesi, kaygan yollar ve göl etkisiyle oluşan kar bantlarından kaynaklanan ani görüş mesafesinin sıfıra inmesi olarak gösterildi.

Otoyolun tamamen temizlenmesinin saatler (veya daha uzun) süreceği tahmin ediliyor ve yetkililer sürücüleri fırtına sırasında mümkünse bölgeden uzak durmaya ve evde kalmaya çağırdı.

ABD’deki kaza drone ile görüntülendi – Video