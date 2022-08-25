Manş Tüneli’nde saatlerce mahsur kalındı

Calais’den Folkestone’a giden Eurotunnel Le Shuttle yolcularının tünelden “acil çıkış yolu”nu kullanarak çıkışlarını gösteren video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

BBC’nin haberine göre Araçlarını bırakmak zorunda kalan yolcular bir süre sonra başka bir trene bindirilerek İngiltere’nin Kent bölgesindeki Folkestone ilçesine ulaşmaları sağlandı.

Eurotunnel sözcüsü, şu an trenlerin yeniden normal düzende çalıştığını açıkladı.

Salı gecesi yaşanan olayda trenin alarm sistemi çöktü. Yetkililer, bu durumu incelemek için treni durdurdu. Şoförlü otomobillerin karşı kıyıya geçişini sağlayan Eurotunnel’in sözcüsü, özel araçları taşıyan trenlerde bu tür olayların nadir de olsa yaşanabileceğini ifade etti:

“Tren kontrollü bir noktada durdurularak incelemeye başlandı. Önlem olarak yolcular da araçlarını geride bırakarak acil çıkıştan tahliye edilerek farklı bir trene bindirildi.