Ukrayna’da tren istasyonu saldırısında ölenlerin sayısı 25’e yükseldi.

Ukraynalı yetkililer, dün Rusya’nın bir tren istasyonuna saldırısı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 25’e yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna’nın doğusundaki Çapline tren istasyonuna düzenlenen saldırıda ölenlerin beşinin bir arabanın içinde yanarak hayatını kaybettiği açıklandı.

BBC’nin haberine göre Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, 11 yaşındaki bir çocuğun da yıkılan evinde öldüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini paylaştı.

Yetkililer, 6 yaşındaki bir erkek çocuğunun daha hayatını kaybettiği aktardı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin saldırı sırasında dolu bir treni vurduğunu ve yüzlerce askerin öldürüldüğünü belirtti.

Ukrayna henüz askeri kayıplar ile ilgili açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Putin’e seslenerek bir an önce Ukrayna’ya karşı silahlı saldırıları sonlandırması çağrısını yaptı.