Türk plakalı otobüsü durdurma operasyonunda iki Bulgar polisi öldü

Olay, sabah saatlerinde Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında yer alan ve Türkiye sınırında Kırklareli ile komşu olan Burgaz’da gerçekleşti.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’nın üst düzey yetkililerinden Stanimir Stanev’in açıklamasına göre iki polis kontrol noktasında durmayı reddettikten sonra bir yerleşim bölgesine giren sürücüyü durdurmak için otobüsün önüne polis aracı çekilerek yolu kesildi.

Otobüs polis aracına hızla çarpıp üstünden geçerek bir otobüs durağına çarpmak suretiyle durdu.

‘İki Bulgar polis memuru anında hayatını kaybetti’

Türk plakalı otobüsün uyruğu açıklanmayan 47 göçmen taşıdığı öğrenildi.

Otobüsün ezdiği araçta bulunan iki polis memurunun anında hayatını kaybettiği belirtildi.

Başka bir yaralanmanın bildirilmediği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulgar Savcıya göre ‘bilinçli ve kasıtlı’ eylem

Henüz sürücüye herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Ancak bölge savcısı Georgi Chinev, sürücünün eylemlerinin ‘bilinçli ve kasıtlı’ olduğunu söyledi.

7 milyon nüfuslu, AB’nin en yoksul üyesi Bulgaristan, Afganistan ve Ortadoğu’dan yola çıkıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşmaya çalışanlar için önemli bir transit koridoru oluşturuyor.

İçişleri Bakan Vekili Ivan Demerdzhiev, Deyan Mollow’un istifasını istedi

İçişleri Bakan Vekili Ivan Demerdzhiev , olanlardan Sınır Polisi memurlarının da sorumlu olduğunu duyurdu. Bu nedenle müdür yardımcısı Deyan Mollov’un istifasını istedi.

” Bu olayın ana nedeni, Sınır Polisi tarafından görevlerin yeterince hassas bir şekilde yerine getirilmemesidir, çünkü Burgaz’da polisin görevi otobüsü durdurmak değildir. Bu, Sınır Polisi tarafından daha önce yapılmalıydı. O yüzden bekliyorum. Günün sonunda Deyan Mollov’un istifası. Bunu kendisinin yapacağını ve sebeplerini değerlendireceğini hararetle umuyorum ,” dedi Demerdzhiev .

Kısa bir süre önce bakan , kaçakçıların devlete savaş ilan ettiğini ve devletin tüm gücüyle karşılık vereceğini duyurdu. Demerdzhiev operasyonu görmek için elinden gelenin en iyisini yapacağına söz verdi.

Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, trajedi olayını ziyaret eden Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, yarın Burgaz’da ölen polislerin anısına yas tutulacağını söyledi.

Deyan Mollov Kimdir

Baş Komiser Deyan Mollov 2002 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı sisteminde çalışmaktadır. Mesleki yaşamının tamamını Sınır Polisi bünyesinde geçirmiştir. 2014 yılında Bolyarovo’daki Sınır Polis Biriminin başına geçti. 2015 yılında Elhovo’da bölgesel sınır polis müdürlüğü müdür yardımcısı, 2016 yılında Smolyan’da bölgesel sınır polis müdürlüğü müdürlüğü yaptı. Mart 2017’den bu yana Elhovo’da bölge sınır polis müdürlüğü müdürü olarak görev yapmaktadır.

Mesleki faaliyetlerinden dolayı birçok kez ödüllendirildi. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Fahri Rozeti III derecesini ve 2015 yılında İçişleri Bakanlığı Fahri Rozeti II derecesini aldı.

2019 yılında bakanlığın en yüksek mesleki ödülü olan İçişleri Bakanlığı Fahri Rozeti I derecesi ile ödüllendirildi.