Arsenal düelloyu bırakmadı

Arsenal 48 puana çıktı

İngiltere Premier Lig’in 20. haftasında Arsenal, Bournemouth’a konuk oldu.

Vitality Stadyumu’nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bournemouth maçta 10. dakikada Evanilson’un golüyle 1-0 öne geçti. Topçular, 16. dakikada Gabriel ile eşitliği yakaladı. 54. dakikada Declan Rice’ın kaydettiği gol, Londra ekibine üstünlüğü getirdi. Rice 71. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. 76. dakikada Bournemouth’ta Kroupi maçın skorunu tayin etti.

Arsenal sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Mikel Arteta’nın ekibi puanını 48 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 23 puanda kaldı.

Öte yandan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 74. dakikada Evanilson’un yerine oyuna dahil oldu.

Premier Lig’in bir sonraki haftasında Arsenal dev maçta Liverpool’u konuk edecek. Bournemouth ise Tottenham’ı ağırlayacak.