Slovenya AB ve NATO’dan yardım istedi

Avusturya’da olduğu gibi heyelan riskinin devam ettiği Slovenya’da son üç gün içinde yıkıcı seller meydana geldi.

AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Slovenya, farklı kapasitelerde 30 ekskavatör ve su yollarını düzenlemek için 30 özel araç ve ayrıca tüm bu cihazlar için mühendislik ekiplerinin konuşlandırılmasını talep etti.

AB ve NATO için istek listesinde ayrıca 40 metre uzunluğa kadar 20 prefabrike köprü yer aldı.

Ülke ayrıca NATO’dan nakliye için en az beş ton kaldırma kapasiteli beş ağır askeri helikopter ve koruma, kurtarma ve yardım görevleri için 200 asker talep etti.

Slovenya: En az 500 milyon euro zarar

1991’den beri bağımsız olan Slovenya tarihinin en kötü doğal afetiyle mücadele ediyor. Başbakan Robert Golob Cumartesi günü hasarın 500 milyon avrodan fazla olduğunu tahmin ettiklerini açıkladı.

Yol ve enerji altyapısı ile yüzlerce konut binası özellikle etkileniyor.

Birçok köyün dış dünyayla bağlantısı su ve moloz nedeniyle kesilmiş durumda. Helikopterlerle binlerce kişiye temel ihtiyaçları sağlıyor.

Slovenya Jeolojik Araştırma Kurumu’na göre, yüksek toprak nemi toprak kaymalarını daha olası hale getiriyor. Dağlık bölgelerde en az altı yer Pazar günü hala ciddi tehlike altındaydı.

Avusturya’da da sel ve toprak kayması

Bu arada, komşu Avusturya’da askerler tarafından desteklenen 5 bin itfaiyeci konuşlandırıldı. Karintiya, Styria ve kısmen Burgenland federal eyaletleri fırtınadan etkilendi.

Karintiya’da on ilçeden beşi hâlâ sellerden etkileniyor. Klagenfurt’un kuzeyindeki Zollfeld yakınlarında bir kişi Glan’a düştü ve öldü.

Durum Pazar günü sakinleşti, ancak akan su ve ıslak, kayan yamaçlar yeni itfaiye operasyonlarına ve tahliyelerine yol açtı.

Brückl ve Keutschach yerleşim yerlerinde düzinelerce ev ve apartman boşaltılmak zorunda kaldı toprak kayması riski devam ediyor.

Hırvatistan’da su seviyesi yükseliyor

Hırvatistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya da fırtınalardan etkilendi. 450 km uzunluğundaki Mur’un yükselen su seviyesi, yalnızca Slovenya’da değil, Hırvatistan’da da endişe yaratıyor.

Hırvatistan’da, Slovenya’dan gelen nehirlerin su seviyeleri yükselmişti. Doğrudan Slovenya sınırında bulunan Mursko Sredisce köyünün Pazar akşamı özellikle tehlike altında olduğu değerlendirildi.

Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’daki nehirler kabarıyor

Polonya’nın kuzeydoğusundaki Olsztyn kentindeki meteorologlar da, bu bölgedeki nehirlerin devam eden yağmur nedeniyle taşabileceği konusunda uyardı.

Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da hafta sonu şiddetli yağmur nedeniyle nehirler kabardı.

Çek Cumhuriyeti’ndeki Elbe’nin üst kesimlerinde, en düşük sel alarmı seviyesi Pazar günü hala yürürlükteydi, ancak meteorologlar seviyenin Pazartesi öğlene kadar yükselmesini bekliyorlar.

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