Halkidiki’de bir hayat hayal değil! Golden Visa ile çifte avantaj

Yunanistan’ın en gözde kıyı destinasyonlarından Halkidiki Yarımadası sadece turizmde değil, gayrimenkul yatırımlarında da son yılların en parlak yıldızı haline geldi. Paliouri’deki yeni villa projesi, bölgenin artan talebini ve yatırım cazibesini tek çatı altında toplayarak hem yaşam hem de kazanç odaklı fırsatlar sunuyor. Aztek Gayrimenkul’un geliştirdiği Paliouri Villaları; modern mimarisi, deniz manzarası, Golden Visa uyumu ve kira getirisi potansiyeli ile öne çıkıyor.

Halkidiki neden yatırım üssü?

Halkidiki; çam ormanları, turkuaz koylar, uzun kumsallar ve yılın büyük bölümünde güneşli geçen iklimiyle hem tatil hem de sürekli yaşam için ideal bir bölge. Bu doğal cazibe, gayrimenkulün değerini koruyan ve artıran en önemli faktörlerden biri.

Her yıl yüzbinlerce turistin akın ettiği Halkidiki’de, kısa dönem kiralık konut talebi özellikle yaz aylarında zirve yapıyor. Paliouri gibi prestijli bölgelerdeki lüks villalar, haftalık ve aylık kiralama yoluyla yüksek gelir sağlayabiliyor.

Selanik Havalimanı’na yaklaşık 90 dakika mesafedeki bölge, hem yerleşik yaşam hem de turistik erişim açısından avantajlı. Altyapı yatırımlarının devam etmesi bölgenin gayrimenkul değerini uzun vadede destekliyor.

Paliouri Villaları: Lüksün ve yatırımın buluşma noktası

Glarokavos Körfezi’ne yalnızca birkaç dakika mesafede yer alan proje, kesintisiz deniz manzarasıyla öne çıkıyor. 142 metrekare kapalı alana sahip villalarda özel havuz, peyzajlı bahçe, akıllı ev sistemi ve özel otopark gibi ayrıcalıklar bulunuyor. Kapalı site güvenliği, yıl boyu konsiyerj hizmeti ve kapsamlı mülk bakım desteği de projeye dahil. 650.000 €’dan başlayan fiyatlarla sunulan villalar, Golden Visa eşiğini aşarak hem lüks yaşam hem de yatırım açısından önemli bir fırsat sağlıyor.

Golden Visa ile çifte avantaj

Paliouri Villaları, Yunanistan Golden Visa programına tam uyumlu. 400.000 € üzeri yatırımla oturum izni imkanı sunarken bu projede tek villa ile iki ayrı Golden Visa alınabiliyor. Bu özellik, yatırımcıya hem kendi hem de birinci dereceden başka bir aile üyesi için ayrı ayrı oturum hakkı sağlıyor.

Golden Visa’nın sunduğu fırsatlar:

8 aile üyesine kadar oturum izni

Schengen bölgesinde vizesiz seyahat

120 gün içinde hızlı başvuru süreci

İsteğe bağlı kiralama ile ek gelir

Ekonomik avantajlar ve yatırım getirisi

Bölgedeki lüks konut fiyatları son 3 yılda yıllık ortalama %22’nin üzerinde arttı. Golden Visa sınırının 400.000 €’ya yükselmesiyle, 2025’te talebe bağlı yeni fiyat artışları bekleniyor.

Yüksek turizm sezonunda haftalık kira bedelleri 3.000 – 6.000 € aralığında. Yıllık kira getirisi %6-8 seviyelerine ulaşabiliyor.

Yunanistan’da gayrimenkul alım-satım süreci şeffaf ve devlet güvencesi altında yürütülüyor. Aztek Gayrimenkul, tapu devrinden Golden Visa başvurusuna kadar tüm süreci profesyonelce yönetiyor.

