Avustralya’da askeri personelin madalyaları geri alındı

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, Afganistan’da 39 sivili öldürdükleri gerekçesiyle savaş suçu işlemekle itham edilen askeri personelin üstün hizmet madalyalarının geri alındığını açıkladı.

ABC News’in haberine göre, Parlamentoda konuşan Bakan Marles, Afganistan’da savaş suçu işlediği iddia edilen askeri personele yönelik açıklamalarda bulundu.

Savaş suçu işlemekle itham edilen mevcut ve eski askeri personelden bazılarının üstün hizmet madalyalarının geri alındığını kaydeden Marles, bu konudaki kararının Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) Genel Müfettişi Paul Brereton’un hazırladığı raporla tutarlı olduğunu söyledi.

Savaş suçu iddiasına temel oluşturan olayı “ulusal bir utanç” şeklinde nitelendiren Marles, madalyası geri alınan personel sayına ilişkin net bilgi vermedi ancak 10 kişiden az olduğunu belirtti.

Marles, savaş suçu işlemekle suçlanan personel için halen bir kovuşturma ihtimali bulunduğunu, fakat bu sürecin uzun yıllar alabileceğini kaydetti.

Avustralyalı askerlerin Afganistan’da savaş suçu işlediği iddiası nedir?

ADF Genel Müfettişi Brereton’un 4 yıllık soruşturmanın ardından hazırladığı raporda, Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 sivili öldürdüklerine dair “inandırıcı bilgiler” bulunduğu belirtilmişti. Rapor, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell tarafından 2020’de kamuoyuna açıklanmıştı.

Soruşturmayı yürüten müfettişler, raporu Avustralyalı askerlerin 2005-2016 dönemindeki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeyi ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırlamıştı.

Raporda, 36 olayla ilgili cezai soruşturma yürütülmesi için konunun Avustralya Federal Polisi’ne (AFP) sevki tavsiye edilmişti.

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