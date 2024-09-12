İYİ Parti erimeye devam ediyor! Bir istifa daha

İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum” ifadelerini kullandı.

14 Mayıs’taki seçimde 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti’nin, Özlale’nin istifası ile Meclis’teki sandalye sayısı 30’a geriledi.

Ümit Özlale Kimdir?

Ekonomist ve akademisyen Ümit Özlale İYİ Partide Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yaptı. 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi.

Özlale, Almanya’ya işçi olarak gitmiş Girit Türkü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bornova Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyan Özlale ardından ABD’de bulunan Boston College’da yüksek lisansını 1998 yılında, doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.

2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009’dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Partide Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.

Mayıs 2023 genel seçimlerinde İzmir milletvekili seçildi.

2024 yerel seçimleri için İzmir büyükşehir belediye başkan adayı olarak açıklandı.

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