Zeynep Sönmez’den müthiş tırmanış

Zeynep Sönmez en iyi derecesine yaklaştı

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından belirlenen klasman, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın tamamlanmasının ardından güncellendi.

Avustralya Açık öncesi 112. sırada yer alan milli tenisçi Zeynep Sönmez, turnuva tarihinde 3. tur oynayan ilk Türk raket olması sonrası 79. sıraya çıktı.

23 yaşındaki Zeynep, geçen yıl dünya sıralamasında 69’unculuğa yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

Zeynep bugün özel davetle katıldığı Abu Dabi Turnuvası’nda Alex Eala ile saat 17.30’da karşılaşacak.

Zeynep, Eala için şunları söyledi:

“Onunla arkadaş olduğum için çok şanslıyım, harika biri. Yarın elimden geleni yapıp her saniyesinden zevk almaya bakacağım. Çılgın bir kalabalığın olacağını biliyorum çünkü o çok ünlü.”

