Vladimir Putin, Avrupalıları da ağırladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı’nda “Alexander” Salonu’nda ihtişamlı bir merasimde 34 ülkenin büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Arap büyükelçileri arasında “Suudi Arabistan, Mısır, Cezayir ve Irak” büyükelçileri dikkati çekti.

Fransa, İsveç ve Norveç dâhil olmak üzere Rusya’nın “düşman” kategorisindeki 11 ülkenin büyükelçileri de salondaydı.

En dikkat çeken isim ise Afganistan büyükelçisi Gholam Hassan oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski çatışmaların yeniden alevlenmesi ve yeni gerilim noktalarının ortaya çıkması nedeniyle uluslararası durumun “giderek kötüleştiği” konusunda uyardı.

Başkan, bu açıklamaları Perşembe günü, Rusya tarafından “düşman ülke” olarak nitelendirilen birçok ülke de dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkenin yeni büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul ettiği törende yaptı. Putin, küresel güvenlik sorunlarından bahsederken, uluslararası işbirliğinin insanlığın sürdürülebilir kalkınması ve refahı için kilit faktörlerden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Başkan, “Barış kendiliğinden gelmez, inşa edilir ve her gün. Barış çaba, sorumluluk ve bilinçli seçim gerektirir. Bunun önemi, özellikle uluslararası sahnedeki durumun giderek kötüleştiği şu dönemde açıktır – sanırım kimse buna itiraz etmez – eski çatışmalar yoğunlaşıyor ve yeni ciddi gerilim noktaları ortaya çıkıyor” dedi.

Putin, “Bu durum, Ukrayna çevresindeki krizle açıkça ortaya konmuştur. Bu kriz, Rusya’nın meşru çıkarlarını yıllarca görmezden gelmesinin ve bize verilen kamuoyu önündeki sözlerin aksine, güvenliğimizi tehdit etme ve NATO’yu Rusya sınırlarına doğru ilerletme yönündeki kasıtlı tutumunun doğrudan bir sonucudur,” diyen yetkili, Moskova’nın Ukrayna’da kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşma konusundaki kararlılığını yineledi.