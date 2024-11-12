Çin’de Sürücü Terörü: Zhuhai kentinde kalabalığın üzerine araç sürdü

Çin’in Zhuhai kentinde yaşanan olay, ülkede derin üzüntü yarattı. Bir spor merkezi yakınında yürüyüş yapan kalabalığın üzerine aracını süren bir sürücü, çevrede büyük bir kaosa neden oldu. Kalabalığın üzerine hızla gelen aracın neden olduğu bu olayda, 35 kişi yaşamını yitirirken, 43 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralılara müdahale ederken polis bölgeyi güvenlik altına aldı.

Çin polisinden yapılan açıklamada, sürücünün olay sonrası kaçmaya çalıştığı ancak güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandığı bildirildi. Yakalanan sürücü, aracın içinde bıçakla kendine zarar vermiş halde bulundu ve acil olarak hastaneye kaldırıldı. Boynundan ciddi şekilde yaralanmış olan sürücünün bilincinin kapalı olduğu, bu nedenle henüz sorgulanamadığı açıklandı.

Medya İddiaları: Saldırının Nedeni Boşanma Süreci mi?

Çin medyasında yer alan haberlerde, olayın arka planına dair bazı iddialar gündeme getirildi. Sürücünün, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği öne sürüldü. Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmamış olan bu iddiaya göre, saldırganın boşanma sürecinde yaşadığı kişisel sıkıntılar nedeniyle böyle bir eylemde bulunmuş olabileceği düşünülüyor. Ancak yetkililer, saldırının motivasyonunu anlamak için sürücünün sağlık durumunun düzelmesini bekliyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping’den Saldırıya Tepki

Zhuhai’de yaşanan bu üzücü olayın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, saldırının tüm detaylarının aydınlatılması ve faillerin en ağır şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu. Cinping, yaralıların tedavisi için ülke genelindeki tüm sağlık olanaklarının seferber edilmesi gerektiğini belirtti ve halka güvenli bir yaşam sağlamak adına her türlü önlemin alınacağına dair söz verdi. Cinping’in açıklamaları, olayın sorumlularına karşı sert bir tutum alınacağı şeklinde yorumlandı.

Zhuhai Halkının Üzüntüsü ve Tepkisi

Olayın gerçekleştiği Zhuhai kenti halkı, yaşanan bu trajediden büyük bir üzüntü duydu. Kent sakinleri, spor merkezi çevresinde anma düzenleyerek olayda hayatını kaybedenler için çiçekler bıraktı. Olayın kalabalık bir bölgede meydana gelmesi ve ölümlerin sayısının yüksek olması, kentte güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde çağrılara yol açtı. Vatandaşlar, özellikle toplu alanlarda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasını talep ediyor.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Zhuhai’deki olayın ardından Çin polisi, ülke genelinde toplu alanlarda güvenlik önlemlerini sıkılaştırma kararı aldı. Özellikle spor merkezleri, alışveriş alanları ve parklarda güvenlik kontrolleri artırıldı. Ayrıca sürücülere yönelik trafik denetimleri sıkılaştırılarak potansiyel risk oluşturabilecek sürücüler hakkında daha detaylı incelemeler yapılmaya başlandı. Çin hükümeti, halkın güvenliğini sağlamak için ülke genelinde benzer olayların yaşanmaması adına geniş çaplı bir güvenlik planı hazırlıyor.



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