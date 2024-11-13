Donald Trump, Elon Musk ve Vivek Ramaswamy’yi yeni ‘Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk ve eski Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy’nin, hükümet verimliliğini artırmak amacıyla kurulan yeni ‘Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na (DOGE) liderlik edeceğini açıkladı. Trump, bu iki ismin hükümet bürokrasisini ortadan kaldırmak, gereksiz düzenlemeleri kesmek, israf harcamalarını azaltmak ve federal ajansları yeniden yapılandırmak için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Donald Trump’tan çok konuşulacak atamalar

DOGE, federal hükümetin etkinliğini artırmayı ve vergi mükelleflerinin parasının daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Elon Musk, Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO’su olarak yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınırken, Vivek Ramaswamy ise iş dünyasındaki deneyimiyle biliniyor. Trump, bu iki ismin liderliğinde, hükümetin daha etkili ve verimli bir şekilde çalışacağını ifade etti.

Musk ve Ramaswamy’nin, hükümetin çeşitli alanlarında reformlar yaparak, vergi mükelleflerinin parasının daha etkili kullanılmasını sağlamayı amaçladıkları belirtiliyor. Bu girişim, Trump yönetiminin hükümet harcamalarını azaltma ve bürokrasiyi küçültme hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor.

DOGE’nin, federal hükümetin çeşitli departmanlarında verimlilik artırıcı önlemler alması ve gereksiz harcamaları ortadan kaldırması bekleniyor. Musk ve Ramaswamy’nin liderliğinde, bu yeni bakanlığın, hükümetin daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Trump, dışişleri bakanlığı için İran ve Çin karşıtlığıyla bilinen Senatör Marco Rubio’yu düşünüyor; yeni dönemde ABD dış politikasında sert bir çizgi bekleniyor.

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