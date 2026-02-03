Bill Clinton’a Epstein soruşturması

Bill Clinton’ın Jeffrey Epstein ile ilişkisi dikkat çekici

Clinton çifti, Epstein soruşturmasında Kongre’ye ifade verecek.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, pedofil fuhuş ağı yöneticisi Jeffrey Epstein’la ilgili Kongre soruşturmasında ifade vermeyi kabul etti.

İkili ifade vermeyi reddetmeleri hapis cezası riskiyle karşı karşıya kalacaklardı.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, ifade vermeyi reddettikleri için ‘Kongre’ye saygısızlık’ oylaması yapmaya hazırlanıyordu.

Epstein dosyalarında açığa çıkan iddialardan bazıları:

Eski ABD Başkanı, Epstein’ın jetiyle 2002-2003’te birden fazla kez seyahat etmiş.

Bill Clinton’ın, Epstein’ın suç ortağı Ghislaine Maxwell ile havuz başında ve uçakta çekilmiş fotoğrafları var.

Maxwell, 2010’da çiftin kızları Chelsea’nin düğününe davet edildi.

Çeşitli bağış etkinliklerinde Hillary ile Maxwell’in birlikte fotoğrafları var.

2016’daki başkanlık kampanyasında, Epstein’ın Hillary adına düzenlenen bağış etkinliklerine davet edildiği veya organizasyona aracılık yaptığı iddia ediliyor

Epstein bağlantılı isimler Clinton Vakfı’na yüklü bağış yapmış.

Donald Trump’tan Clinton’a Epstein suçlaması – Video