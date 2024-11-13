İsrail’den Beyrut’un güneyine gece yarısı hava saldırıları

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik dört hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın bildirdiğine göre, saldırılar Haret Hıreyk, Bi’rul Abd, Leyleki ve Gubeyri semtlerini hedef aldı.

İsrail’den Beyrut’a saldırı

Bölge, Hizbullah’ın kalesi olarak bilinirken, saldırı sonrası meydana gelen şiddetli patlamaların ardından dumanlar yükselmeye başladı. NNA, saldırıda Haret Hıreyk’teki Dar el-Havra Tıp Merkezi’nin de hedef alındığını aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin sosyal medya üzerinden Haret Hıreyk bölgesine işaret ederek bir tahliye uyarısında bulunmasının ardından gerçekleşen bu saldırılar, kısa süre sonra Leyleki Mahallesi için yapılan yeni bir tahliye çağrısıyla devam etti.

Önceki gün öğle saatlerinde de İsrail, Dahiye bölgesine en az 12 hava saldırısı düzenlemişti.



İsrail ordusu, daha önce “güvenli bölge” ilan ettiği Gazze’nin El-Mevasi bölgesinde bir çadıra insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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