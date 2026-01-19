İspanya’da korkunç tren kazası

İspanya’daki kazada iki hızlı tren raydan çıktı

İspanya’nın Cordoba kenti yakınlarında iki hızlı trenin karıştığı kazada 39 kişi yaşamını yitirdi. Yaklaşık 400 yolcunun bulunduğu trenlerde çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

İspanya’nın güneyindeki Endülüs bölgesinde, Cordoba’da bağlı Adamuz yakınlarında meydana gelen kazada iki hızlı tren raydan çıktı.

Yerel kaynaklara göre Malaga’dan Madrid’e giden trenin üç vagonu henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarken, karşı hatta ilerleyen Huelva yönlü tren çarpışmayı önlemek için manevra yaptı ve bazı vagonları devrildi.

Ülkenin resmi haber ajansı EFE, ilk trende 317, ikinci trende ise yaklaşık 100 yolcunun bulunduğunu aktardı. Kazada 39 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Olay yerine mobil yoğun bakım üniteleri ve acil müdahale ekipleri gönderilirken, Adamuz’da sahra hastanesi kuruldu.

Askeri acil yardım birliklerinin de çalışmalara destek verdiği, yolcuların tahliyesinin sürdüğü belirtildi.

Bölge halkının da battaniye ve gıda yardımıyla yolculara destek olduğu kaydedildi.

Başbakan Pedro Sanchez, programını iptal ederek kazayı yakından takip ettiklerini açıkladı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

