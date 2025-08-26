Avustralya, İran büyükelçisini sınır dışı ediyor

Avustralya-İran ilişkilerinde tarihi bir kriz yaşanıyor. Başbakan Anthony Albanese, İran hükümetinin geçen yıl Sidney ve Melbourne’deki antisemitik saldırıların arkasında olduğuna dair istihbarat bulunduğunu açıkladı. “Yabancı bir ülkenin topraklarımızda gerçekleştirdiği olağanüstü ve tehlikeli saldırılar” olarak nitelediği olayların ardından, İran’ın Canberra Büyükelçisi Ahmad Sadeghi ve üç yetkiliye yedi gün içinde ülkeyi terk etme talimatı verildi.

Saldırıların arkasında İran iddiası

Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatı (Asio) Başkanı Mike Burgess, İran’ın saldırılardaki rolünü gizlemeye çalıştığını ancak 20 Ekim 2023’te Sidney’deki Lewis Continental Kitchen ve 6 Aralık 2023’te Melbourne’deki Adass Israel Sinagogu’na yönelik saldırıların arkasında olduğunun belirlendiğini söyledi.

“İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk”

Dışişleri Bakanı Penny Wong, bir büyükelçinin sınır dışı edilmesinin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez gerçekleştiğini vurguladı. Wong ayrıca Avustralya’nın Tahran’daki büyükelçilik faaliyetlerini güvenlik nedeniyle askıya aldığını duyurdu ve vatandaşlara İran’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları “terör örgütü” ilan edilecek

Başbakan Albanese, hükümetin ayrıca İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’nu (IRGC) terör örgütü olarak tanıyacağını açıkladı. İran yönetimi ise henüz suçlamalara yanıt vermedi.

