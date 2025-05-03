ABD’nin yaptırımları gerilimi tırmandırdı: İran’dan sert tepki

İran ile ABD arasındaki gerilim, Washington’un son yaptırım kararları sonrası yeniden tırmandı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a yönelik son ekonomik yaptırımlarına sert sözlerle tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu adımın diplomasi çabalarını baltaladığı ifade edildi.

İran: “Samimiyetsiz yaklaşım güvensizliği derinleştiriyor”

İran Dışişleri, ABD’nin yaptırımlarının devamının ve İran’ın ticari ortaklarına yönelik baskıların, “samimiyetsiz bir diplomasi anlayışını” ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, “ABD’nin tehdit ve baskı yoluyla herhangi bir sonuç elde edemeyeceği açıktır. Diplomasi, bu meselenin çözümündeki tek geçerli yoldur” denildi.

Bakanlık, İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkı ve yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerini net biçimde ortaya koyduğunu vurgularken, “adil ve kalıcı bir anlaşma” için ciddi bir irade gösterildiğinin altını çizdi.

Trump’tan “ikincil yaptırım” tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabı Truth Social’dan yaptığı açıklamada İran’a petrol ticareti yapan ülke ve şahıslara yönelik sert bir mesaj verdi. Trump, “İran petrolü veya petrokimya ürünlerinin tüm satın alımları derhal durdurulmalıdır. İran’dan herhangi bir miktarda petrol veya petrokimya ürünü satın alan her ülke veya şahıs, anında ikincil yaptırımlara tabi tutulacak” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, özellikle İran’ın Asya pazarındaki ticari ortaklarını doğrudan hedef alırken, bu açıklamanın ardından ABD ile ticaretin kesileceği uyarısı da dikkat çekti.

ABD, İran ve Çin’e yönelik yeni yaptırımları duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) balistik füze programı için malzeme ve teknik destek sağladıkları gerekçesiyle İran ve Çin vatandaşı toplam 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığını duyurdu.

OFAC’tan yapılan açıklamada, bu kişi ve kuruluşların ABD’deki mal varlıklarının dondurulduğu ve ABD vatandaşlarının bu kişi ya da kurumlarla herhangi bir ticari faaliyette bulunmasının yasaklandığı bildirildi.

İran’dan net mesaj: “Haklı tutumumuzdan taviz vermeyiz”

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uluslararası hukuk çerçevesindeki haklı ve meşru tutumlarından geri adım atmayacaklarını belirtti. ABD’nin diplomasi ile eş zamanlı olarak yaptırım uygulamasının çelişkili bir tutum olduğu belirtilerek, “Yaptırımlar diplomasiye zarar veriyor” ifadesine yer verildi.

İki ülke arasında bugüne kadar üç kez dolaylı görüşmeler gerçekleştirildiği hatırlatılırken, ABD’nin baskıcı yaklaşımının bu süreci sekteye uğrattığı vurgulandı.