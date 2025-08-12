Avustralya Başbakanı Albanese: Netanyahu, Gazze’deki insani krizi inkar ediyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni resmen tanıyacaklarını açıklamasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Gazze’deki insani krizi “inkar” etmekle suçladı. Albanese, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bu tutumu bir kez daha gözlemlediğini belirterek, “Netanyahu, kamuoyuna da açıkladığı gibi, masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini bana bir kez daha yineledi” dedi.

Albanese: Tamamen kabul edilemez

Avustralya Yayın Kurumu’na konuşan Albanese, “Gördüğümüz yardımın durdurulması ve ardından, gıda ve su kuyruğunda bekleyen insanların hayatını kaybetmesi tamamen kabul edilemez. Bunu kendisine de söyledik” ifadelerini kullandı.

Albanese, Netanyahu ile geçen perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesini hatırlatarak, “Başbakan Netanyahu ile konuştum. Bana, kamuoyuna da söylediği gibi, masum insanlara yönelik sonuçları inkar ettiğini bir kez daha yineledi.” dedi.

Filistin kararında İsrail hükümetinin etkisi

Albanese, Netanyahu hükümetinin müttefiklerinin görüşlerini dinlemekteki isteksizliğinin, Avustralya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararında rol oynadığını söyledi. Kararın, Hamas’ın gelecekte herhangi bir Filistin devletinde rol oynamayacağına dair Filistin Yönetimi’nden alınan taahhütler sonrasında alındığını belirtti.

Netanyahu’dan tepki: Utanç verici

İsrail Başbakanı Netanyahu ise hafta sonu yaptığı basın toplantısında, Avustralya dahil bazı ülkelerin Filistin’i tanıma kararını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Netanyahu, “Melbourne ya da Sydney’in hemen yanında bu korkunç saldırı olsaydı, sizin de bizim yaptığımızın en azını yapacağınızı düşünüyorum” dedi.

Gazze’de insani kriz tartışması

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, son 24 saatte 1’i çocuk 5 kişi yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece 7 Ekim’den bu yana yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 222’ye, bunlardan 101’inin çocuk olduğu bildirildi. İsrail ise Gazze’de açlık olduğu iddialarını reddederek, BM kurumlarını yardım malzemelerini sınırlardan alıp dağıtmamakla suçluyor. BM ise İsrail kontrolündeki sınır bölgelerinden yardım toplarken engellerle karşılaştığını belirtiyor.

Savaşın bilançosu

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail operasyonlarında, Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığının verilerine göre 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İsrail, bu saldırıların 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği ve yaklaşık 1.200 kişinin öldüğü, 251 kişinin rehin alındığı saldırıya karşılık olarak başlatıldığını belirtiyor.

