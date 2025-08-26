Çocuk istismarı mağduru Elon Musk’a seslendi

Çocuk yaşta cinsel istismara uğrayan bir kadın, yıllar önce çekilmiş görüntülerinin hâlâ X platformunda ticarete konu edilmesinden dolayı isyan etti. BBC’nin ulaştığı mağdur, “Bedenim hiçbir zaman bir meta olmadı, olmayacak. Bu görüntüleri paylaşan herkes suça ortak oluyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Her paylaşım yeni bir istismar”

Genç kadın, 20 yılı aşkın süre önce aile üyesi tarafından istismar edildiğini, bu anlara ait görüntülerin yıllardır pedofil ağları arasında dolaştığını anlattı. Bugün hâlâ sosyal medyada linkler üzerinden satıldığını öğrenince büyük şok yaşadığını belirten mağdur, “Her paylaşım, ilk yaşadığımız korkunç suçu yeniden canlandırıyor” dedi.

X’in açıklaması ve tepkiler

Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformu, “çocuk istismarı materyaline sıfır tolerans” politikası uyguladıklarını savunurken, BBC’nin araştırmasında binlerce fotoğraf ve videonun açıkça satışa sunulduğu ortaya çıktı. Platformun hesapları kapattığı ancak aynı kişilerin sürekli yeni hesaplarla geri döndüğü kaydedildi.

Uluslararası ağ ve milyonlarca içerik

Kanada Çocuk Koruma Merkezi’nden uzmanlar, genç kadının görüntülerinin binlerce materyal arasına serpiştirildiğini doğruladı. ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi’nin verilerine göre yalnızca geçen yıl teknoloji şirketlerinden 20 milyondan fazla ihbar geldi.

Genç kadından, Elon Musk’a çağrısı

Mağdur kadın, Musk’a doğrudan seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim istismarımız X üzerinde paylaşılıyor, satılıyor, ticareti yapılıyor. Kendi çocuklarını korumak için bir saniye bile tereddüt etmeyeceğine eminim. Lütfen bizim için de aynı şekilde harekete geç. Zaman kaybetmeden.”

