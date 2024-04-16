Baltimore’da yıkılan köprüden nehre düşen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

ABD’nin Baltimore kentinde 26 Mart’ta yük gemisinin çarptığı Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılmasıyla nehre düşen 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü’nden nehre düşen işçileri arama çalışmaları sürüyor. Yetkililerden yapılan açıklamada, kayıp durumdaki işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığı duyuruldu. Ailesinin talebi üzerine şahsın kimliği açıklanmadı.

Baltimore’da 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı

Geminin çarptığı sırada bakım-onarım işleri yapan ve köprünün yıkılmasıyla nehre düşen 8 inşaat işçisinden 2’si kurtarılmıştı. Maryland eyalet polisi 27 Mart’ta, 8 metre derinlikte kırmızı bir kamyonetin 8 metre derinlikte bulunduğunu, içinde 35 yaşındaki Meksikalı Alejandro Hernandez Fuentes ve 26 yaşındaki Guatemalalı Dorlian Ronial Castillo Cabrera’nın cansız bedenine ulaşıldığını ifade etmişti. İşçilerden üçüncüsü 38 yaşındaki Maynor Yasir Suazo-Sandoval’ın cansız bedeni ise Nisan ayı başında bulunmuştu.

Kayıp durumdaki diğer 2 işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Baltimore’da ne oldu ne olmuştu?

Baltimore Limanı’ndan Sri Lanka’nın başkenti Colombo’ya gitmek üzere 26 Mart’ta yola çıkan Singapur bandıralı “Dali” adlı kargo gemisi, Patapsco Nehri üzerindeki Francis Scott Key Köprüsü’ne çarpmıştı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki köprü çarpmanın etkisiyle çökmüş, üzerindeki yolda bulunan araçlar nehre düşmüştü. Kazanın ardından Maryland eyaletinde “acil durum” ilan edilmişti. Gemi, çarpmadan önce motor arızası yaşadığını belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu. ABD’nin milli marşının yazarı Francis Scott Key’in adının verildiği 4 şeritli köprü, 1977’de hizmete açılmıştı.

Biden yönetimi, yıkılan Francis Scott Key Köprüsü’nün enkazının kaldırılması için Maryland eyaletine 60 milyon dolarlık federal bütçe ayırmıştı.

ABD’nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü, gemi çarpması sonucu çöktü. Köprünün çökmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildi.

Hipokrat öneriyor: Bebeklerde D vitamini ne zaman başlanmalı?