Epstein dosyalarında asit detayı

Jeffrey Epstein’a ilişkin milyonlarca sayfalık yeni belge seti, davaya dair bilinmeyen ayrıntıları gündeme taşımayı sürdürüyor. Son yayımlanan dosyalarda, Epstein’ın 2018 yılında özel adası Little Saint James için yüzlerce galon sülfürik asit sipariş ettiği bilgisi yer aldı. Belgelerde satın almanın teknik gerekçelerine ilişkin ifadeler bulunsa da, işlemin FBI’ın soruşturmayı yeniden başlattığı döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Epstein belgelerinde yer alan satın alma kaydı

Yayımlanan belgelere göre Epstein, altı adet 55 galonluk varil olmak üzere toplam 330 galon sülfürik asit siparişi verdi. Satın alma formunda kimyasalın su arıtma sisteminde kullanılacak malzemelerle birlikte talep edildiği, ters ozmoz sistemlerinde pH dengesini ayarlamak ve su arıtma süreçlerinde verimliliği artırmak amacıyla bu tür kimyasalların kullanılabildiği belirtildi.

Zamanlama tartışma yarattı

Belgelerde satın almanın, Epstein hakkında federal soruşturmanın yeniden başlatıldığı döneme denk gelmesi kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar satın almanın olası delil yok etme amacı taşıyabileceğini öne sürerken, yayımlanan belgelerde kimyasalın bu yönde kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.

Epstein dosyaları ve kamuoyu tepkisi

ABD Adalet Bakanlığı, Epstein ile ilgili yaklaşık 6 milyon sayfalık belgenin bulunduğunu, bunların bir bölümünün kamuoyuna açıldığını bildirdi. Dosyalarda çok sayıda tanınmış isimle bağlantılara dair yazışmalar ve kayıtlar da yer aldı.

Epstein mağduru olduğunu belirten bazı kadınlar ise Super Bowl sırasında yayımlanan bir reklamda daha fazla belgenin açıklanmasını talep ederek, davayla ilgili tüm gerçeklerin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

