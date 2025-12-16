ABD’de Brown Üniversitesi saldırısında gözaltındaki kişi serbest

ABD’nin Rhode Island eyaletinde bulunan Brown Üniversitesi’nde iki kişinin yaşamını yitirdiği, dokuz kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı. Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha, serbest bırakılan kişi hakkında soruşturma kapsamında “şüpheli olarak değerlendirilmesini gerektirecek bir dayanak bulunmadığını” açıkladı.

Gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

Providence kentindeki polis yetkilileri, yaptıkları açıklamada saldırıyla bağlantılı olarak daha önce gözaltına alınan “ilgili kişinin” serbest bırakıldığını duyurdu. Açıklamada, soruşturmanın tüm kurumların katılımıyla devam ettiği ve halen aktif olduğu belirtildi.

Başsavcı: Şüpheli sayılması için bir temel yok

Rhode Island Başsavcısı Peter F. Neronha, yapılan incelemeler sonucunda serbest bırakılan kişinin soruşturma kapsamında “şüpheli” olarak değerlendirilmesine yönelik bir gerekçe bulunmadığını ifade etti.

Yetkililer: Tüm ihtimaller değerlendiriliyor

Providence Belediye Başkanı Brett Smiley, ABC News’e yaptığı açıklamada, yetkililerin doğru kişiyi tespit ettiklerinden emin olana kadar tüm ihtimalleri değerlendirmeyi sürdüreceğini söyledi. Smiley, sorumlunun gözaltına alınıp suçlamaya hazır hale gelinmesine kadar soruşturmanın açık şekilde devam edeceğini vurguladı.

Brown Üniversitesi saldırısı ne zaman gerçekleşti?

Silahlı saldırının cumartesi günü yerel saatle 16.00’dan kısa süre sonra Brown Üniversitesi kampüsünde meydana geldiği bildirildi. Olayın ardından üniversite polisi, Providence kolluk kuvvetleri, itfaiye ve acil sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Eğitim faaliyetleri askıya alındı

Brown Üniversitesi Rektör Yardımcısı Francis J. Doyle, 2025 Güz dönemi kapsamında lisans, yüksek lisans ve tıp fakültesine ait tüm derslerin, sınavların ve proje teslimlerinin planlandığı şekilde yapılmayacağını duyurdu.

Siyasi isimlerden art arda açıklamalar

Rhode Island senatörü Sheldon Whitehouse, 13 Aralık tarihli açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ettiğini belirtti. Açıklamalarda, tatil dönemine hazırlanan öğrencilerin böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalmasının yarattığı derin üzüntü ve eyalet genelinde hissedilen travma vurgulandı. Yetkililer, iyileşme sürecinde tüm kurumların ve federal kaynakların destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

