ABD İran Savaşı! Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad öldürüldü!

ABD İran Savaşı! Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

ABD İran Savaşı‘nda İran’ın en tartışmalı liderlerinden biri olan eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın, İsrail ve ABD’nin Tahran’a yönelik hava saldırılarında hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Bölgeden gelen çelişkili bilgiler, büyük bir diplomatik krizi tetiklerken İran sokaklarında tansiyon doruk noktasına ulaştı.

ABD İran Savaşı‘nda İsrail-ABD hattındaki askeri gerilim, Tahran semalarında yükselen patlama sesleriyle yeni bir boyuta evrildi.

Yerel kaynaklar ve sosyal medya ağları, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın yaşadığı Narmak semtindeki konutunun doğrudan hedef alındığını ve Ahmedinejad’ın saldırı sırasında hayatını kaybettiğini iddia etti.

Resmi makamlarca henüz teyit edilmeyen bu haber, İran içerisinde geniş yankı bulurken; İsrail ve ABD kanadından operasyonun detaylarına dair henüz net bir açıklama gelmedi. Bölgedeki gözlemciler, olası bir kaybın İran’ın iç siyasi dengelerini ve “Direniş Ekseni” stratejisini kökten değiştirebileceği uyarısında bulunuyor.

Ahmedinejad daha önce, “İran içerisindeki Mossad ajanlarıyla mücadele timi kurduk, timin başına getirdiğimiz adam bizzae Mossad ajanı çıktı” demişti.

Mahmud Ahmedinejad kimdir?

1956 doğumlu olan Mahmud Ahmedinejad, 2005-2013 yılları arasında İran’ın 6. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.

Siyasi kariyerine Tahran Belediye Başkanı olarak ivme kazandıran Ahmedinejad, cumhurbaşkanlığı döneminde özellikle Batı karşıtı sert söylemleri ve İsrail’e yönelik “haritadan silinmeli” çıkışlarıyla dünya gündeminden düşmedi.

• Nükleer Program: İran’ın nükleer kapasitesini geliştirme konusundaki tavizsiz tutumuyla tanındı.

• Popülist Politikalar: İç politikada alt gelir grubuna yönelik yardımlarıyla geniş bir destekçi kitlesi edindi.

• Tartışmalı 2009 Seçimleri: İkinci kez seçildiği 2009 seçimleri sonrası patlak veren “Yeşil Hareket” protestoları, iktidarının en sancılı dönemi oldu.

