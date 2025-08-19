İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney tutuklandı. Güney’in yanı sıra belediye çalışanları, yakınları ve bazı İBB görevlilerinin de bulunduğu 17 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. 27 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Soruşturmada geniş çaplı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilere “suç örgütü yöneticiliği, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma” suçlamaları yöneltildi. 15 Ağustos’ta gözaltına alınan şüphelilerin İstanbul Adliyesi’ndeki sorguları tamamlandı.

17 tutuklama, 27 adli kontrol

Sulh ceza hakimliği, İnan Güney’in de aralarında olduğu 17 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Aralarında İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman ve MEDYA AŞ yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişi ise “yurt dışına çıkış yasağı” şartıyla serbest bırakıldı.

İnan Güney iddiaları reddetti

İnan Güney, savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddederek, “İhalelerle ilgili herhangi bir yetkim olmadı. Hakkımdaki iddialar tamamen iftira” dedi. Açık hava reklam mecralarıyla ilgili bir şirket ortaklığının bulunmadığını belirten Güney, görevinde kamu yararını gözettiğini savundu.

“Menfaat ilişkisi yok”

Beşiktaş Belediyesi’ndeki ihalelere dair ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Güney, “Aziz İhsan Aktaş ya da herhangi bir grupla menfaat ilişkim olmadı. Belediyeden kovduğum kişilerin beyanları iftiradır” ifadelerini kullandı.

“Yetim Hakkı” vurgusu

Görev süresince hiçbir çıkar sağlamadığını dile getiren Güney, “Harcanan her kuruşun tüyü bitmemiş yetimin hakkı olduğunu bilerek çalıştım. Belediye masrafı olmasın diye makam aracımı gönderdim, kendi aracımı kullandım” sözleriyle kendini savundu.

