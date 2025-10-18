Galatasaray’da Leroy Sane coştu

Galatasaray, 45+3’te perdeyi açtı

Son üç yılın şampiyonu olduğu Trendyol Süper Lig’de ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, Başakşehir’e konuk oldu. Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim’de Norveç temsilcisi Bodo Glimt’i ağırlayacak olan sarı-kırmızılılar, 45+3’te öne geçti. İlkay Gündoğan’ın ara pasında sağda rakibinden kurtulan Leroy Sane düzgün bir vuruşla golü attı: 0-1. Maçın 59. dakikasında Kemen’in sağdan kaleye yerden paralel pasında Shomurodov skora dengeyi getirdi. 61’de Gabriel Sara’nın harika ara pasında Leroy Sane kaleci Muhammed’i geçip kendisinin ve Galatasaray’ın ikinci golünü kaydetti: 1-2

1-2

BAŞAKŞEHİR-GALATASARAY

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mehmet Emin Tuğral, Bersan Dural, Sarper Barış Saka (VAR)

GOLLER: Shomurodov (Dk. 59) / Leroy Sane (Dk. 45+3 ve 61)

SARI KARTLAR: Harit, Deniz Türüç / Eren Elmalı, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Günay Güvenç* (Y.K), Torreira, Barış Alper

BAŞAKŞEHİR: Muhammed – Ömer Ali (Dk. 46 Ebosele), Duarte, Opoku, Operi – Kaluzinski – Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Dk. 80 Bertuğ Yıldırım), Harit (Dk. 46 Da Costa) – Shomurodov

GALATASARAY: Uğurcan – Sallai, Kaan, Abdülkerim, Eren (Dk. 74 Ismail Jakobs) – Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 74 Yunus Akgün) – Leroy Sane (Dk. 84 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 74 Lemina), Barış Alper – Icardi (Dk. 74 Victor Osimhen)

*Y.K: Yedek Kulübesinde sarı kart