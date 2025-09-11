Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk kurtarılamadı

ABD Başkanı Donald Trump’ın en yakın müttefiklerinden biri olarak bilinen muhafazakâr aktivist Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte suikasta uğradı. Utah Valisi Spencer Cox, 31 yaşındaki Kirk’ün konuşma yaptığı sırada uzaktaki bir binanın çatısından ateş açıldığını, olayın “siyasi saiklerle” gerçekleştirildiğini söyledi. Binlerce kişinin izlediği etkinlikte tek el ateş edildiği ve kurşunun Kirk’ün boynuna isabet ettiği bildirildi.

Charlie Kirk suikasta uğradı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “The American Comeback” yazılı çadır altında otururken konuşan Kirk’ün silah sesiyle birlikte boynunu tutarak geriye savrulduğu görüldü. Seyircilerin çığlık atıp kaçıştığı anlar kameralara yansıdı. Utah Kamu Güvenliği Departmanı, etkinlikte yaklaşık 3 bin kişinin bulunduğunu, üniversite polisinden 6 görevli ile Kirk’ün özel güvenlik ekibinin alanda olduğunu açıkladı.

Kampüs tahliye edildi, saldırgan kaçtı

Kampüs derhal tahliye edilirken tüm dersler iptal edildi. Polis, çevrede kapı kapı dolaşarak görgü tanıklarından bilgi toplamaya başladı. İki kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı; yeni bir şüpheli için arama sürüyor. Yetkililer saldırganın karanlık giysili olduğunu ve çatıda pusu kurduğunu belirtti.

Tepkiler ve Trump’ın açıklaması

Kirk’ün ölümü, sosyal medyada Donald Trump tarafından duyuruldu. Trump, 31 yaşındaki Kirk’ü “büyük ve efsanevi” olarak nitelendirerek, Beyaz Saray’dan yayınladığı videoda onu “hakikat ve özgürlük uğruna şehit” ilan etti. Trump, suikasttan “radikal solun zehirli söylemlerini” sorumlu tuttu. Demokrat ve Cumhuriyetçi isimler saldırıyı kınarken, California Valisi Gavin Newsom, “Bu saldırı iğrenç ve utanç verici” dedi.

Charlie Kirk kimdi?

2012’de Turning Point USA adlı genç muhafazakâr hareketi kuran Kirk, kısa sürede ABD’deki muhafazakâr çevrelerin yükselen yıldızı haline gelmişti. Üniversite kampüslerinde genç Cumhuriyetçileri örgütleyen Kirk, 2016 seçimlerinde Donald Trump Jr.’a danışmanlık yapmış, daha sonra sık sık Trump tarafından övgüyle anılmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Kirk, Cumhuriyetçi gençliğin en etkili isimlerinden biri olarak görülüyordu.

