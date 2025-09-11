Charlie Kirk suikastına dünya liderlerinden tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Utah Valley Üniversitesi’ndeki etkinlikte suikasta uğrayarak hayatını kaybeden muhafazakâr yorumcu ve Turning Point USA’nın kurucu ortağı Charlie Kirk’ün ölümünü doğruladı. Trump, Kirk’ü “hakikat ve özgürlük uğruna şehit” olarak tanımlarken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, “Gerçekleri savunduğu ve özgürlüğü koruduğu için öldürüldü” dedi. Netanyahu, iki hafta önce Kirk’le görüştüğünü ve onu İsrail’e davet ettiğini belirterek, “Maalesef o ziyaret gerçekleşmeyecek” ifadelerini kullandı.

Giorgia Meloni’den Charlie Kirk mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, “Korkunç bir cinayet, demokrasiye ve özgürlüğe inananlar için derin bir yara” mesajını paylaştı. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kirk’ü “Batı’nın kararlı savunucusu” olarak niteleyerek “tüm dünyanın olağanüstü bir insanı kaybettiğini” söyledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise “Genç bir ailenin babasını ve eşini kaybetmesi yürek parçalayıcı. Açık ve özgür şekilde tartışabilmeliyiz, siyasi şiddete hiçbir gerekçe olamaz” dedi. İngiltere’de Nigel Farage da “Amerikan demokrasisi için çok karanlık bir gün” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise “Artık fikir ayrılıklarının silahla karşılandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sadece siyasi şiddet değil, düpedüz bir suikast” diyerek demokrasinin tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

