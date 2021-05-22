Çin peş peşe sarsıldı!

Çin’de peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Depremlerin ardından can kayıplarına ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan’da meydana gelen depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yetkililer, Yünnan’daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de 8 kişinin yaralandığını kaydetti.

Çinghay’da en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yünnan’daki 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.