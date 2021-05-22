Dünya
Çin peş peşe sarsıldı!
Önce Çin'in Yünnün eyaletinde 6,1 ardından da Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Çin’de peş peşe iki büyük deprem yaşandı. Depremlerin ardından can kayıplarına ilişkin haberler de gelmeye devam ediyor. Çin Merkezi Televizyonu (CCTV), Yünnan’da meydana gelen depremde 3 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını duyurdu.
Yetkililer, Yünnan’daki 6,1 büyüklüğündeki depremden saatler sonra Çin’in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
Çinghay’da en az 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yünnan’daki 6,1 büyüklüğündeki depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.