Anlaşma Kaldırıldı, Kuzey Kore Çıldırdı!

Kuzey Kore devlet medyası, ABD ile Güney Kore arasında Güney Kore’nin balistik füzelerinin gelişimini sınırlayan bir anlaşmanın feshedilmesini sert dille eleştirerek, bunu Washington’un “utanç verici çifte anlaşmasının” bir işareti olarak nitelendirdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bu ayın başlarında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı ilk zirvesinden sonra, ülkenin balistik füze geliştirmesini 800 km (500 mil) ile sınırlayan ortak füze yönergelerinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Kuzey Kore’nin resmi ajansı KCNA “uluslararası ilişkiler eleştirmeni” olarak nitelendirdiği Kim Myong Chol’un, ABD’yi Pyongyang’ın balistik füze geliştirmesini yasaklamaya çalışırken çifte standart uygulamakla suçladığı bir makalesine yer verdi.

Kim, ABD’yi çatışmaya dalmakla suçlayarak “Fesih adımı, ABD’nin Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca politikasının ve onun utanç verici ikiyüzlülüğünün açık bir hatırlatıcısıdır” dedi.

Kim ayrıca Moon’u sınırlamaların sona ermesini memnuniyetle karşıladığı için eleştirdi ve bunu “iğrenç, ahlaksız” olarak nitelendirdi.

Kim, “Artık ABD ve Güney Koreli yetkililer saldırganlık hırslarını açıkça ortaya koyduklarına göre, Kuzey Kore’nin kendini savunma yeteneklerini güçlendirmesini suçlamak için hiçbir sebep kalmadı” dedi.