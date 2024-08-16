Mpox nedir, aşısı ve tedavisi var mı?

Afrika’nın bazı bölgelerinde klad 1b olarak bilinen yeni bir maymun çiçeği virüsü türü hızla yayılıyor. Bu yıl DSÖ’ye 500’den fazla mpox ölümü bildirildi. Mpox nedir?

Hipokrat Bilim ve Sağlık Dergisi’nin haberi;

Dünya Sağlık Örgütü, Afrika’nın bazı ülkelerinde görülen mpox vakalarındaki artışı halk sağlığı acil durumu olarak nitelendirerek, 2022’deki küresel salgın sırasında uluslararası ilgi odağı haline gelen hastalığa dikkat çekti.

Virüs ilk olarak 50 yıldan uzun bir süre önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde insanlarda tespit edildi ve onlarca yıldır orada endemik olarak kabul ediliyor.

Kongo’da dolaşan klad 1 varyantının yeni bir kolu olan klad 1b, ülkenin doğu kesimlerinde ve daha önce vaka bildirilmemiş komşu ülkelerde yayılıyor.

İsveçli yetkililer Perşembe günü, varyantın Afrika dışında ilk kez tespit edildiğini duyurdular ancak halk için riskin hala düşük olduğunu düşünüyorlar.

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Mpox nedir?

Mpox, grip benzeri semptomlara ve ağrılı lezyonlarla döküntüye neden olan zoonotik bir virüstür.

Dünya sağlık yetkilileri, daha önce bilindiği şekliyle “maymun çiçeği” terimini artık kullanmıyor çünkü bu yanlış (bilim insanları artık virüsün kemirgenlerden kaynaklandığına inanıyor) ve siyahi insanları orantısız bir şekilde etkileyen bir hastalığı onlara karşı kullanılan bir hakaretle ilişkilendirerek damgalama yapıyor.

DSÖ daha önce mpox’u 2022’de, dünya genelinde çoğunlukla eşcinsel ve biseksüel erkekleri etkileyen ve 116 ülkede yaklaşık 100 bin vaka ve 208 ölüme yol açan bir salgının ortasında uluslararası bir sağlık acil durumu ilan etmişti.

Bu salgındaki vakalar aşı dağıtımı için yapılan bir kampanyanın ardından düşüşe geçti, ancak virüs, virüsün endemik olduğu ve aşıların bulunmadığı Afrika’nın bazı bölgelerinde varlığını sürdürdü.

Bu yıl ilk kez Kenya, Ruanda ve Uganda gibi bazı Afrika ülkelerinde bildirilen “özellikle endişe verici” gelişme, Dünya Sağlık Örgütü’nün mpox’u Çarşamba günü yeniden uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etme kararının “ana nedenlerinden biriydi”.

Mpox’un ölüm oranı nedir?

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne (ECDC) göre, mpox’un ölüm oranları salgınlar arasında değişmektedir.

Tedavi edilmemiş HIV’li olanlar da dahil olmak üzere çocuklar ve bağışıklık sistemleri zayıf olan kişiler, şiddetli hastalık ve semptomlar açısından en fazla risk altındadır.

DSÖ, Kongo’da bu yıl şu ana kadar 15 bin 600’den fazla vaka ve 537 ölüm bildirildiğini, bu rakamın geçen yılki toplam rakamı aştığını belirtti.

Uzmanlar, Kongo’da uzun süredir endemik olan klad 1 virüsünün ve geçen yıl ortaya çıkan yan kolu klad 1b’nin, genellikle 2022 küresel salgınına yol açan klad 2 virüslerinden daha şiddetli belirtilere neden olduğunu söylüyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, klad 1’in baskın olduğu Kongo’da ölüm oranı yaklaşık %5,5’tir. Klad 1b salgınlarındaki ölüm oranı daha düşük olmuştur – enfekte kişilerin %1’inden azı.

Uzmanlar ölüm oranlarını karşılaştırmaya karşı uyarıyor çünkü farklar virüsün türünden ziyade kimin enfekte olduğuyla açıklanabilir. 1. sınıf için daha yüksek ölüm oranı, salgının zayıf bir sağlık sistemine sahip bir bölgede savunmasız çocukları orantısız bir şekilde vurmasıyla açıklanabilir.

Mpox tedavi edilebilir mi?

Cleveland Clinic’e göre, mpox enfeksiyonlarının çoğu spesifik tedaviye gerek kalmadan kendiliğinden geçer ve semptomlar genellikle iki ila dört hafta sürer.

Sağlık uzmanları, ağrıyı hafifletmek ve herhangi bir komplikasyonu önlemek için hastanın semptomlarını tedavi etmeyi öneriyor.

Çiçek hastalığını tedavi etmek için geliştirilen bazı tedavilerin —yakından ilişkili bir virüs— mpox enfeksiyonlarını tedavi etmede etkili olduğu düşünülmektedir.

Bu tür tedavilerden biri olan antiviral tecovirimat, yaygın olarak TPOXX olarak bilinir ve bazı durumlarda iyileşmeyi hızlandırmak için tek tedavi olarak mevcuttur.

Etkinliği hala araştırılmaktadır ve klinik bir deney devam etmektedir.

CDC, TPOXX’un yaygın dağıtımını önermemektedir, bunun yerine ciddi şekilde bağışıklık sistemi zayıf olanlar, hamileler veya çocuklar dahil olmak üzere yüksek risk altında olduğu düşünülen kişilerin önceliklendirilmesini talep etmektedir.

Mpox aşısı var mı?

Kamu sağlığı yetkilileri, ülkeye bağlı olarak sağlık çalışanları, seks işçileri ve erkeklerle seks yapan erkekler gibi yüksek risk altında olan kişilerin mpox enfeksiyonunu önlemek için aşı yaptırmalarını öneriyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, eşcinsel ve biseksüel erkekler ve trans bireyler, son altı ay içinde birden fazla cinsel partnerleri olduysa, cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon geçirdiyse veya ticari mekanlarda seks yaptıysa risk altında kabul edilir.

CDC’ye göre, Jynneos olarak bilinen ve çiçek hastalığını önlemek için geliştirilen aşının iki dozu “çoğu insanda mpox’u önlemek için işe yarıyor” ve insanları “şiddetli enfeksiyon, hastaneye yatış ve ölümden” korumaya yardımcı olabilir.

Ancak tam koruma sağlamıyor ve uzmanlar aşılanan bazı kişilerin neden mpox’a yakalandığını ve enfeksiyona karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğünü inceliyor. Yetkililer, aşının koronavirüs aşılarına benzer şekilde şiddetli hastalığa karşı hala koruma sağladığını söylüyor.

Japonya’da LC16m8 adlı bir diğer aşının onaylandığı ve sınırlı araştırmaların, ciddi güvenlik endişeleri olmadan mpox’a karşı antikor yanıtı oluşturduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Çiçek aşısı ACAM2000 daha önce mpox için kullanılmıştı, ancak yetkililer yan etkilerinden dolayı artık başka seçenekler de bulunduğundan genellikle bundan kaçınıyorlar.

Aşılar, virüsün endemik olduğu Afrika ülkelerinde yaygın olarak bulunmuyor. Kongo’da daha yüksek risk altında olan kişiler için yetkililer, bu yılın ilerleyen zamanlarında aşı dağıtmayı umuyor.

Mpox’a ne sebep olur?

Virüs, enfekte hayvanlara maruz kalma, vücut sıvılarıyla temas ve ten tene temas yoluyla yayılır, ancak rastgele veya kısa süreli temas yoluyla yayılmaz.

Cinsel temas, 2022 salgını sırasında virüsün hızla yayılmasının en etkili yolu olarak ortaya çıktı ve yetkililer, bazı ülkelerde ilk kez görülen virüs versiyonunun, heteroseksüeller de dahil olmak üzere, aynı şekilde bulaştığından ve daha büyük salgınlara yol açma potansiyeline sahip olduğundan endişe duyuyor.

Cinsel yolla bulaşan virüsün sınırları aşması konusunda endişeler yaşanırken, mpox’un Kongo haneleri içinde ve çocuklar arasında da yatak ve giysilerin paylaşılması veya ebeveynlerin çocuklarını tutması gibi diğer temas biçimleri yoluyla yayıldığı görülüyor.

Virüs, insanlar yakın yüz yüze temasta bulunduğunda solunum damlacıkları yoluyla da bulaşabilir.

Halk sağlığı yetkilileri, bu bulaşma biçiminin nadir olduğunu ve koronavirüs gibi havada asılı kalabilen ve akımlar yoluyla yayılabilen patojenlerin havadan bulaşmasından çok daha zor olduğunu vurgulamakta.

CDC’ye göre bazı kişiler semptomlar gelişmeden önce bile mpox’u yayabiliyor ve bu risk döküntüler iyileşene ve yeni bir deri tabakası oluşana kadar devam ediyor.

Mpox’un belirtileri nelerdir?

ECDC’ye göre, bir kişi enfekte olduğunda, semptomlar altı ila 13 gün sonra ortaya çıkma eğilimindedir, ancak bazen ortaya çıkmaları 21 güne kadar sürebilir.

Semptomlar grip semptomlarına benzer ve ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı ve kas ağrıları içerir – ancak mpox enfeksiyonları vücudun çeşitli bölgelerinde belirgin bir kızarıklığa da neden olabilir.

ECDC, “İlk semptomların yaşanmasından itibaren üç gün içinde döküntü hızla yayılabilir ve sonunda veziküller olarak bilinen küçük sıvı dolu keseciklere dönüşebilir. Döküntü tüm vücuda yayılırsa, ellerin avuç içlerini ve ayak tabanlarını da etkileyebilir” diyor.

Cinsel temas durumlarında genital bölge ve anüs çevresinde lezyonlar ortaya çıkmış ve tuvalete çıkmada şiddetli ağrıya neden olmuştur.

Mpox cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon mudur?

Mpox’un cinsel yolla yayılması acil durum ilanlarına yol açmış olsa da, halk sağlığı yetkilileri buna frengi veya HIV gibi cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon deme konusunda tereddütlü davrandılar.

Bunun nedeni virüsün başka yollarla (Kongolu çocuklar dahil) yayılmasıdır, ancak bazı eleştirmenler bu yaklaşımın lafı dolandırmak olduğunu ve etkili bir şekilde yanıt vermekten uzaklaştırdığını söylüyor.

Çoğu uzman “bulaşma cinsel olmayan temas yoluyla gerçekleşebilse de, HIV dahil cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarda kullanılan sağlık iletişimlerinin, tesislerin ve programların çoğu maymun çiçeği hastalığının önlenmesi ve tedavisi için de geçerlidir” diyor.

Önceki salgınlarda uzmanlar arasında mpox’un cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak etiketlenmesi gerekip gerekmediği konusunda bazı anlaşmazlıklar vardı.

Nisan 2023’te, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Brigham ve Kadın Hastanesi gibi kurumlardan altı uzman, Clinical Infectious Diseases dergisinde yayınlanan bir bildiride, “bunu böyle etiketlemek, aşılama, test ve tedavi gibi halk sağlığı müdahalelerine odaklanmaya yardımcı olacak ve ayrıca maruziyetleri azaltmak için davranış değişikliklerine yönelik odaklanmış farkındalık ve eğitim programlarını kolaylaştıracaktır” denildi.

Mpox hastalığına yakalanmaktan nasıl kaçınabilirsiniz?

Halk sağlığı yetkilileri enfekte vahşi hayvanlarla, mpox’lu kişilerle ve mpox’lu bir kişinin uyuduğu çarşaflar gibi kirlenmiş malzemelerle yakın temastan kaçınmanızı öneriyor.

Bu malzemelere dokunmaktan kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın.

2022 salgınının zirve yaptığı dönemde CDC, cinsel olarak aktif Amerikalılara aşı olana kadar cinsel partner sayılarını sınırlamalarını tavsiye etti.

CDC ayrıca, mpox riski taşıyan kişilerin aşı olmasını, “mpox’a benzeyen döküntüsü olan kişilerle ve mpox virüsü taşıyan hayvanlarla yakın, ten temasından kaçınmasını ve “seks sırasında veya sosyal toplantılarda mpox riskini düşürmek için” adımlar atmasını öneriyor.

Kongo’da uzmanlar, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplardaki kalabalık yaşam koşullarının ve sağlık tesislerindeki kişisel koruyucu ekipman ve dezenfektan eksikliğinin, mpox’a maruz kalma riskini azaltmayı zorlaştırdığını söylüyor.

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