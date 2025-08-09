Azerbaycan ve Ermenistan 35 yıllık çatışmayı bitirdi

Azerbaycan ve Ermenistan, onlarca yıl süren çatışma ve gerginliğin ardından ABD’nin arabuluculuğunda tarihi bir barış anlaşmasına imza attı. Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda gerçekleşen tören, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, karşılıklı olarak toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Güney Kafkasya’da ticaretin önünü açacak yeni bir transit koridorunun oluşturulmasını içeriyor. Liderler, imzalanan anlaşmanın yalnızca ülkeleri için değil, tüm bölge için kalıcı barış umudu taşıdığını vurguladı.

Trump koridoru ve ekonomik işbirliği

Anlaşmanın merkezinde, Azerbaycan ile Nahçıvan’ı birbirine bağlayacak ve “Trump Barış ve Refah Rotası” adını taşıyacak stratejik bir ticaret ve transit koridoru bulunuyor. ABD’ye bu güzergâh üzerinde özel geliştirme hakları tanınırken, enerji ve doğal kaynak ihracatının artırılması hedefleniyor. Trump, ayrıca iki ülke ile enerji, ticaret ve teknoloji alanlarında — yapay zekâ dahil — yeni işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını duyurdu.

Rusya’nın etkisi azalıyor

Anlaşma, Güney Kafkasya’da uzun süredir etkin bir rol oynayan Rusya açısından önemli bir jeopolitik gelişme olarak değerlendiriliyor. Moskova’nın Ukrayna savaşıyla meşgul olduğu dönemde, Washington’un barış sürecinde başrol oynaması, bölgede dengeleri değiştirecek bir hamle olarak yorumlanıyor.

Liderlerden Trump’a Nobel önerisi

Tören sonrası hem Aliyev hem de Paşinyan, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceklerini açıkladı. Liderler, otuz yılı aşkın süredir çözülemeyen krizin bu anlaşmayla sona erdiğini belirterek, Trump’ın bu başarıdaki rolünün altını çizdi.

Uzmanlardan temkinli yorum

Bölge uzmanları, anlaşmanın tarihi bir adım olduğunu ancak kalıcı olması için ABD’nin sürece uzun vadeli desteğinin şart olduğunu belirtiyor. Geçmişte başarısız müzakereler ve yeniden alevlenen çatışmalar göz önünde bulundurulduğunda, barışın korunması için sürekli diplomatik angajmana ihtiyaç duyulacağı ifade ediliyor.

