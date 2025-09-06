AvrupaEn Son HaberlerFutbol

Cristiano Ronaldo durmuyor

40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Portekiz'in farklı kazandığı Ermenistan deplasmanında milli formayla 140 gole ulaştı
Cristiano Ronaldo başka seviye

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo gole doymuyor. Ocak ayında 40 yaşına basan futbolcu, Portekiz’in 2026 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu’nda 5-0 kazandığı Ermenistan deplasmanında 2 kez fileleri havalandırdı. Daha önce Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarını giyen tecrübeli yetenek Portekiz Milli Takımı ile 222 maçta 140 gole ulaştı. Milli takım formasıyla tarihte en fazla gol atan oyuncu unvanına sahip deneyimli oyuncu kariyerinde ise 942 gol kaydetmiş oldu. Bu arada K Grubu’nda İngiltere, Andorra karşısında 2-0 kazanınca eleştirilerin odağına oturdu. İngilizlerin gollerini 25. dakikada kendi kalesine Christian Garcia ve 67’de Declan Rice attı.

 

