“İsrail, Arjantin’i yakıyor”

Arjantin’de iki İsrail askeri yakalandı!

Arjantin’in Patagonya bölgesinde koruma bölgesinde çıkan orman yangınında 5 bin 500 hektarlık alan kül oldu.

Bölgede yangını çıkaran iki turistin, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askeri yakalandı.

Askerlerin yangın ve el bombaları taşıdığı belirlendi.

Uruguaylı gazeteci Ariel Umpiérrez, Filistin’de işler kötüye gittiğinde İsraillilerin Arjantin’e geleceklerini açıklamıştı. Şimdi ise sırt çantalı gezginlerin Arjantin’de dolaşıp keşif yaptıklarını, çoğunun asker olduğunu, istihbarat çalışması yaptıklarını anlatmıştı.

Ajanların yangınları söndüremesinler diye Arjantin’e bağlı El Foyel Belediyesi’nin su tankını tahrip ettikleri, yangın söndürme uçaklarının üs noktası olan El Bolsón’daki havaalanının bir kısmını da ateşe verdikleri ortaya çıktı.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, “İsrail, ormanlarımızı yakıyor, ve dünya seyrediyor Hiçbir hukuk sistemine uymuyor” dedi.

Daha önce Javier Milei, Yahudilik üzerine yoğun biçimde çalıştığını ve ileride Yahudiliğe geçmeyi planladığını açıkça söylemişti. Ayrıca Benjamin Netanyahu’ya desteğini açıkça belirtmiş ve Kudüs’te ağlama duvarını ziyaret etmişti.

Patagonya’nın yanmasının ardından Arjantin ve Şili’de 100.000’den fazla protestocu caddeleri doldurdu.

Protestocular, “Siyonizmi kovun”, “Siyonizm Şili’den dışarı”, “Siyonizm Arjantin’den dışarı” sloganlarını attı

Arjantin Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Manuel Adorni’nin orman yangınlarının hemen ardından “Kırsal arazilerle ilgili olarak, özel yabancı şahısların satın alımının önü açılıyor. Ayrıca, bir yangının ardından tarım arazilerinin üretim faaliyetinin 30 ila 60 yıl boyunca değiştirilmesini yasaklayan düzenleme de kaldırılıyor” açıklaması ise çok dikkat çekti.

Patagonya’da orman, alevlere teslim oldu – Video