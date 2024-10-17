İsrail: Gazze Operasyonunda Öldürülenlerden Biri Hamas Lideri Yahya Sinvar Olabilir

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’deki operasyonlar sırasında Hamas lideri Yahya Sinvar’ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İsrail askeri kaynaklarına göre, operasyon sırasında öldürülen üç kişiden birinin Yahya Sinvar olup olmadığı araştırılıyor. Henüz kesin bir doğrulama yapılmamış olsa da, Sinvar’ın etkisiz hale getirilmiş olabileceği düşünülüyor.

Yahya Sinvar, Hamas’ın siyasi liderlerinden biri ve özellikle Gazze’deki etkili isimlerden. İsrail, Sinvar’ı 7 Ekim 2023’te düzenlenen Hamas saldırılarının baş mimarı olarak görüyor ve kendisi uzun süredir İsrail’in hedefinde. Operasyonun ardından Sinvar’ın ölüp ölmediğini doğrulamak için DNA testleri gibi yöntemler kullanılıyor. Ancak bu tür durumlarda, Sinvar’ın tünellerde saklandığına dair de bilgiler yer alıyor.

İsrail’in operasyonları sırasında Sinvar’ın hedef alındığı ve birkaç Hamas komutanının da öldürüldüğü belirtiliyor. Sinvar, uzun yıllar İsrail hapishanelerinde yatmış ve Hamas’ın askeri kanadında etkin rol almış bir isim olarak biliniyor​.

Yahya Sinvar kimdir?

Yahya Sinvar, Hamas’ın en önemli liderlerinden biridir ve Gazze Şeridi’nde örgütün siyasi ve askeri kanadını yönetmiştir. 1962 yılında doğan Sinvar, Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın kurucularından biridir. Hamas içinde, özellikle güvenlik ve askeri operasyonlardan sorumlu bir figür olarak ön plana çıkmıştır.

Sinvar, İsrail hapishanelerinde 22 yıl boyunca tutuklu kalmış, daha sonra 2011 yılında yapılan Gilad Şalit takası sırasında serbest bırakılmıştır. Bu takas, Sinvar’ın hem Gazze’deki etkisini artırmış hem de Hamas’ın askeri stratejilerini yönlendiren bir lider olarak öne çıkmasına neden olmuştur.

2021 yılı itibarıyla, Sinvar Hamas’ın Gazze’deki siyasi lideri olarak görev yapmış, aynı zamanda örgütün İsrail ile olan mücadelesinde aktif rol almıştır. İsrail, Sinvar’ı Gazze’den gelen saldırıların ve Hamas’ın organize ettiği operasyonların arkasındaki beyin olarak görmektedir. Hamas’ın saldırı planlarını organize eden kilit figürlerden biri olarak Sinvar, 7 Ekim 2023’teki Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısının da baş planlayıcılarından biri olarak suçlanmıştır.

Sinvar, Hamas’ın hem askeri hem de siyasi kanadı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam etmektedir ve İsrail tarafından aranan en önemli Hamas liderlerinden biri olarak kabul edilmektedir​.

ABD ordusu, Yemen’deki İran destekli Husilere ait silah depolarına yönelik hassas hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu operasyonlar, Husilerin Kızıldeniz ve Aden Körfezi’ndeki askeri ve sivil gemilere yönelik tehditlerini azaltmayı hedefledi. ABD Merkez Komutanlığı, saldırılarda B-2 Spirit bombardıman uçaklarının da kullanıldığını belirtti.

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