Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta şampiyona karşı

Yağız Kaan Erdoğmuş, satrançta tarihe geçti

Avukat Gönenç Gürkaynak, sosyal medyadan, 14 yaşında satrançta tarih yazan Yağız Kaan Erdoğmuş’a destek istedi:

Yağız Kaan Erdoğmuş, 14 yaşında genç bir Türk ve son günlerde Tata Steel Satranç Turnuvası’nda yerel favori Jorden van Foreest’i ve Süper Büyük Usta Arjun Erigaisi’yi yendi.

Bugün onun için ve bizim için çok büyük bir gün. Zira bugün o, hüküm süren bir Dünya Şampiyonu’na karşı tarihin en genç galibi olmaya çalışıyor. Bugün saat 16.00’da Gukesh’e karşı beyaz taşlarla oynayacak.

Şimdiye kadar Erdoğmuş, birçok rekor kırdı: En genç 2600 Elo reytingine ulaşan oyuncu (Ekim 2024’te 13 yaş, 3 ay ve 28 günde) ve 13 yaş öncesi en yüksek reyting rekorunu Judit Polgár’ın elinden alarak (Mayıs 2024’te 2569’a ulaştı). Başarıları arasında 2019’da U-8 Avrupa Satranç Şampiyonası’nı mükemmel puanla kazanmak, gençlik hızlı satranç etkinliklerini domine etmek, 2025 TePe Sigeman & Co Turnuvası’nda ikinci sırayı paylaşmak ve 2025’te eski dünya şampiyonu Peter Svidler’ı klasik maçta yenerek 14 yaşında dünya ilk 100’e girmek, yer alıyor.

Erdogmus, Ocak 2026 itibarıyla dünya sıralamasında 56. sırada, 2658 Elo puanıyla yer alıyor ve aynı yaştaki Magnus’a kıyasla daha yüksek bir puana sahip (Magnus’un orta 2500’leri yerine Erdogmus’un 2658’i). 13 yaş öncesinde 2600 zirve rekorlarına daha erken ulaştığı gibi, Magnus ile benzer yüksek seviye erken görünürlüğe de sahip (örneğin bu Tata Steel turnuvasındaki güçlü performansı, Magnus’un erken Corus zaferlerini andırıyor). Magnus lehine tek fark, Magnus’un o yaşta daha fazla uluslararası turnuva tecrübesi olması. Bunu da Erdoğmuş’un ismini ve başarılarını daha iyi duyurup takip ederek el birliği ile çözebileceğimizi düşünüyorum.

Eğer Yağız Kaan Erdoğmuş bugün Tata Steel Masters 2026’nın 10. turunda (şu an 5.5/9 ile 3. sırada), saat 16.00’da 19 yaşındaki Dünya Şampiyonu Gukesh’e (4/9 ile 10. sırada) karşı kazanırsa, bu onun 15 yaşına gelmeden Süper Büyük Usta (Super GM) olması ihtimalini çok yüksek kılacak. Bu statünün 15 yaşına gelmeden alınması daha evvel görülmemiş bir durumdur ve Yağız Kaan Erdoğmuş için mümkündür.

Gukesh’in ~2754 ratingine karşı 2658’den bir galibiyet, FIDE formülüne göre, ona yaklaşık 15-20 puan kazandırabilir ve onu 2675’e veya üzerine çıkarır. Bu da onu bu Haziran’da 15 yaşına girmeden 2700’e (Süper Büyük Usta eşiği) iyice yaklaşık hale getirir.

Eğer bugün kazanırsa, 14 yaş 7 ay ile, hüküm süren bir Dünya Şampiyonu’na karşı tarihin en genç galibiyetini elde etmiş olur (1946’da Reshevskaya’nın Botvinnik’i 14 yaş 10 ayda yenmesini geçer). Bu onun ününü bir anda bambaşka bir boyuta getirir ve global ilk 50 statüsünü sağlamlaştırır.

Satrançla ilgilenenler için ve tüm Türkiye için bugün bu yönden çok ilginç ve önemli bir gün.

Daha maç oynanmadan herkes için bağlamına oturtmak ve bu vesileyle bu gencimizi el birliğiyle tanıtmamıza destek aramak istedim.

Konu yeterli ilgi görürse, basın mensuplarımızın da bu gencimizin olağanüstü başarı hikayesine daha çok eğileceklerini umuyorum.

Lasker, Fischer, Kasparov, Carlsen ve son olarak da Anand, kendi ülkeleri ve vatandaşları sapasağlam arkalarında durduğu için bugün tüm dünyanın bildiği ve kendi topraklarına da bambaşka bir satranç kültürü getirmiş isimlerdir.

Aynı sahiplenişin ve aynı başarıların Türkiye için söz konusu olmasını sağlayabilecek isim, Yağız Kaan Erdoğmuş’tur. Bu tip istisnai satranç dehaları global olarak birkaç kuşakta bir çıkar ve belli bir millete de fevkalade istisnai olarak isabet eder. El birliği ile bu gencimizin potansiyelini ve başarılarını duyurarak onun layığınca sahiplenilmesini sağlamak konusunda yardımlarınızı rica ederim.

Yağız Kaan Erdoğmuş’un heyecanı – Video