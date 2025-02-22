Türkiye adeta buz kesti

Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava, birçok ilde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde kent merkezleri beyaza bürünürken, ana arterler, köy yolları ve hatta havaalanları kar ve buz nedeniyle erişilemez hale geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda, özellikle Karadeniz kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ek önlemler alınırken, ilgili kurumlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bartın beyaza büründü

Bartın’da üç gündür kesintisiz devam eden kar yağışı, kent merkezini adeta beyaza bürüdü. Araçlar kar yığınlarının altında kalırken, ana arterlerdeki ulaşımda ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Belediye ekipleri özellikle hastane yollarını açık tutmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye beyaza büründü

Çeşitli şehir ve ilçelerde kar ve buzlanmanın etkisiyle araçlar, kaldırımlar ve hatta köy yolları ulaşım dışı kalmış durumda. Düzce, Karabük, Van, Bitlis, Trabzon, Samsun, Gümüşhane, Giresun, Rize, Artvin, Ordu, Erzurum ve Ağrı gibi pek çok ilde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ekipler, kapalı olan yüzlerce köy yolunu açarak vatandaşların mağdur olmaması için seferber oldu.

Bölgelerden detaylı güncellemeler

Eskişehir ve Karabük: Şehir merkezlerinde araçlar ve kaldırımlar karla kaplanmış; vatandaşlar yürümekte güçlük çekiyor.

Van ve Bitlis: Kar yağışı sonrası ulaşımda yaşanan aksamalar, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla hafifletilmeye çalışılıyor.

Düzce, Sakarya ve Kocaeli: Ana yollar ve ilçeler arası bağlantılar, kar küreme çalışmaları ile açılmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz ve İç Anadolu: Yoğun buzlanma, don ve çığ tehlikesi uyarıları yapılıyor; Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteorolojik görünüm ve uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalara göre, ülkemizin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve don tehlikesi hakim olacak. Rüzgarın bazı bölgelerde orta şiddette eseceği, görüş mesafesinin düşeceği ve çığ riskinin bulunduğu alanlarda ek önlemlerin alınması gerektiği bildiriliyor.



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