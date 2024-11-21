Gazze’de gece saldırıları: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

İsrail’in gece saatlerinde Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya ve Gazze Şehri’nde düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Gazze’deki kurtarma ekipleri, saldırı sonrası yıkılan binaların enkazında sabah saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Gazze’de operasyonlar yoğunlaşıyor

Hamas’a bağlı medya organları, saldırılarda onlarca kişinin öldüğünü ve enkaz altında kalanlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu duyurdu. Ancak İsrail ordusundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki operasyonlarını yoğunlaştırarak Hamas’ın yeniden örgütlenmesini engellemeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, Gazze’nin kuzeyinde insani durumun kritik bir aşamaya ulaştığını belirterek, 40 gündür bölgeye neredeyse hiçbir insani yardım ulaştırılamadığını açıkladı. Sağlık ekipleri, temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle yaralılara müdahalede zorlandıklarını belirtiyor.

Son haftalarda İsrail’in kara harekâtıyla yerinden edilen yaklaşık 130 bin kişinin çoğu hâlâ güvenli bir bölgeye ulaşamazken, bölgedeki su ve gıda stokları tükenmek üzere.

Bu arada ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısı yapan bir karar tasarısını dördüncü kez veto etti. ABD’nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, tasarının, rehine krizine yönelik gerekli bağlantıları kurmadığını ve Hamas’a yanlış bir mesaj göndereceğini savundu.

Gazze’deki kriz derinleşirken, uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrıları henüz somut bir sonuç vermiş değil.

İsrail ordusu, daha önce “güvenli bölge” ilan ettiği Gazze’nin El-Mevasi bölgesinde bir çadıra insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

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