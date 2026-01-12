SporEn Son HaberlerFutbolVideo
Barcelona, Real Madrid’i düelloda yendi
Barcelona, Real Madrid'i 3-2 yenerek İspanya Süper Kupa'nın sahibi oldu. Arda Güler, 68. dakikada oyuna dahil oldu
Barcelona’da Raphinha açılış ve kapanışı yaptı
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid, Suudi Arabistan’ın King Abdullah Stadı’nda kozlarını paylaştı.
Karşılaşmada Katalan ekibi 36. dakikada Raphinha’nın golüyle öne geçti.
Real Madrid, 45+2’de Vinicius Junior’ın golüyle eşitliği sağladı.
45+4’te Pedri’nin ara pasında Robert Lewandowski, Barça’yı yeniden üstünlüğe taşıdı.
45+6’da Real’in son haftalardaki formda genç golcüsü Gonzalo skoru 2-2’ye getirdi.
73’te Raphinha kendisinin ikinci, Barça’nın üçüncü golünü kaydetti.
Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler 68. dakikada oyuna dahil oldu.