Laos’ta metanol zehirlenmesi şüphesi! Dört turist hayatını kaybetti

Laos’un Vang Vieng kasabasında, Avustralyalı Bianca Jones da dahil olmak üzere dört turistin hayatını kaybettiği bildirildi. 19 yaşındaki Jones’un ailesi ölüm haberini doğrularken, olayın metanol zehirlenmesinden kaynaklanabileceği üzerinde duruluyor.

Laos’da şüpheli ölüm

Jones’un ölümünden sadece saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı bir Amerikalı turistin de aynı bölgede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Danimarka yetkilileri ise geçen hafta, 19 ve 20 yaşındaki iki kadın vatandaşlarının aynı şekilde yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ancak detaylı bilgi paylaşmadı.

Yerel medya ve turistlerin sosyal medya paylaşımları, olayın sahte alkol tüketimiyle bağlantılı olabileceğini gösteriyor. Bootleg (kaçak) alkolde kullanılan metanol, içkiye eklenen bir kimyasal ve insan sağlığı için son derece tehlikeli.

Vang Vieng, Güneydoğu Asya’daki Banana Pancake Trail adı verilen popüler sırt çantalı turist rotasının önemli bir noktası. Bu olay, turistler arasında paniğe yol açtı. Bianca Jones’un arkadaşı Holly Bowles’un ise Bangkok’ta bir hastanede yoğun bakımda olduğu belirtildi. Ayrıca bir İngiliz ve bir Yeni Zelandalı turistin de hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Jones’un konakladığı Nana Backpacker Hostel, olay sonrası polis tarafından kapatıldı. Hostel yöneticisi, konaklayan yaklaşık 100 misafire ücretsiz Laos votkası ikram ettiklerini ve Jones ile Bowles’un bu içkiyi tükettikten sonra dışarı çıktıklarını belirtti. Ancak diğer misafirlerden sağlık sorunu yaşayan olmadığı iddia edildi.

Olayın ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık yetkilileri vatandaşlarını Laos’ta alkol tüketimi konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Bianca Jones’un ailesine başsağlığı dilerken, bu durumun “her ailenin en büyük kâbusu” olduğunu belirtti.

Metanol zehirlenmesi dünya genelinde endişe yaratan bir sorun olmaya devam ediyor. Laos’taki durum, turistler arasında nadiren görülse de Hindistan, Endonezya ve Peru gibi ülkelerde benzer olaylar sıkça yaşanıyor. Laos’taki olayın detaylarının netleşmesi için soruşturma sürüyor.

Myanmar‘da etkili olan Yagi Tayfunu sebebiyle ölenlerin sayısı 384’e yükseldi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Zakintos Gezilecek Yerler Listesi: Top 10