Trump’ın öncesi gerginlik tırmanıyor! Biden ve Putin’den kritik hamleler

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşın seyrini etkileyecek önemli adımlar attı. Biden, Ukrayna’nın Rusya topraklarına uzun menzilli ATACMS füzeleri fırlatmasına izin vererek ve anti-personel mayınları göndererek askeri desteğini artırdı. Bu kararın, Rusya’nın Ukrayna cephesine binlerce Kuzey Koreli asker konuşlandırmasıyla tetiklendiği belirtiliyor.

Rusya yenilgiyi kabul etmiyor

Öte yandan, Putin, nükleer doktrini güncelleyerek, nükleer silah kullanım koşullarını genişletti ve konvansiyonel saldırılara karşı nükleer yanıt verme eşiğini düşürdü. Bu hamle, Rusya’nın savaş alanında yenilgiyi kabul etmeyeceği mesajını taşıyor.

Trump’ın 24 saat vaadi

Uzmanlar, her iki liderin de Ocak ayında göreve başlayacak olan Donald Trump öncesinde pozisyonlarını güçlendirmeye çalıştığını belirtiyor. Trump’ın, göreve geldikten sonra 24 saat içinde savaşı sona erdirme vaadi, tarafların mevcut hamlelerini şekillendiriyor.

Biden’ın kararları, Trump’ın ekibinde endişe yaratırken, bazı Cumhuriyetçiler bu adımları destekledi. Senatör Lindsay Graham, Biden’ın bu hamleleri daha önce yapması gerektiğini belirterek, “Biden, Ukrayna’ya yardım etmek için değil, siyasi amaçlarla hareket ediyor” dedi.

Putin’in nükleer doktrindeki değişikliği, Batı’ya yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi’nden Alexander Yermakov, bu değişikliğin operasyonel bir kılavuzdan ziyade potansiyel düşmanlara yönelik bir deklarasyon olduğunu belirtti.

Bu gelişmeler, Ukrayna’daki savaşın seyrini ve uluslararası ilişkileri derinden etkileyecek gibi görünüyor. Tarafların attığı adımlar, önümüzdeki dönemde bölgedeki gerginliği artırabilir.



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