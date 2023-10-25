Gazze’de ölenlerin yüzde 40’ı çocuk

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail bombardımanı altındaki Gazze‘de, 7 Ekim’den bu yana hayatını kaybedenlerin yüzde 40’ının çocuk olduğunu bildirdi.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, New York’taki BM Genel Merkezi’nde, Filistinli çocuklarla ilgili Genel Kurula sunduğu rapor hakkında basın mensuplarına bilgi verdi.

Gazze’de 5 bini aşkın kişi öldü

Albanese, “İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik aralıksız bombardımanı şimdiden, tahminen (İsraillilerin kayıplarından) beş kat fazla, 5 bin 700 kişinin ölümüne neden oldu ve bunların yüzde 40’ı çocuktu. Neler olduğunun farkında mıyız? 15 bin de ağır yaralı var.” diye konuştu.

Saldırılar 7 Ekim’den bu yana devam ediyor

BM Özel Raportörü, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden başladığı 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 1,6 milyon Filistinlinin yerinden edildiğini, bu kişilerin su, yiyecek, elektrik ve ilaca erişiminin olmadığını belirtti.

Albanese, “Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, hepimiz için, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir.” ifadelerini kullandı.

“En ölümcül gündü”

BM Filistin Özel Raportörü Albanese, İsrail’in dün gerçekleştirdiği bombardıman neticesinde “Filistin halkının tarihinin en ölümcül günlerinden birini” yaşadığını söyledi.

Albanese, “Rafalı bir çocuk, bu sabah bana, dün gecenin hayatının en kötü gecesi olduğunu, onun bulunduğu bölgede yüzlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi.” dedi.

“İsrail’in Gazze halkına karşı başlattığı, öfkenin yol açtığı şiddeti kınıyorum.” diyen Albanese, “Hamas’ın ve muhtemelen diğerlerinin yaptıklarından dolayı” bölgedeki Filistinlilerin hepsinin cezalandırılmasının “hukuka aykırı” olduğunu kaydetti.

Çocukların durumları anlatıldı

BM Özel Raportörü Albanese, “Raporum, İsrailli yerleşimci sömürgeci işgalinin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki çocuklar üzerinde nesiller boyu etkisine, güvenli ve onurlu bir şekilde yaşama hakkından geriye kalanlara odaklandı.” ifadelerini kullandı.

Albanese, 2008’den 7 Ekim’e kadar, İsrail saldırıları sonucu 1534 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü, 32 bin 175’inin de yaralandığını, aynı zaman diliminde karşı saldırılarda ise sadece 25 İsrailli çocuğun hayatını kaybettiğini ve 524’ünün yaralandığını belirtti.

Francesca Albanese ayrıca, “2000 yılından bu yana 13 bin Filistinli çocuğun İsrail güçleri tarafından tutuklandığını, sorguya çekildiğini ve acımasızca gözaltına alındığını” kaydetti.

Filistinli çocukların kendisine, “Biz neden daha az insanız? Daha mı az değerliyiz?” diye sorduklarını dile getiren Albanese, şunları kaydetti:

“Geçenlerde İsrailli bir işgal teğmeni, teröristleri ortadan kaldırmayı amaçlayan operasyonlar sırasında tesadüfen öldürülen Filistinli çocukların sayısının önemsiz olduğunu söyledi. Filistinli çocukların ve ebeveynlerini terörist olarak tasvir eden ve İsrail’de canlı kalkanların çok sık görüldüğünü iddia eden bir açıklamasını da hatırlamamız gerekiyor.”

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